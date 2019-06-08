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В Кремле рассказали о своих надеждах от рассмотрения иска Украины в Гааге

8 июня, 17:44

Россияне рассчитывают, что суд отклонит обвинения украинцев

Фото: Pixabay

В России надеются, что обвинения Украины в Международном суде ООН в Гааге будут отклонены еще до начала рассмотрения дела по существу. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ, размещенном на официальном сайте ведомства.

"Российская сторона рассчитывает, что Международный суд ООН с должным вниманием отнесется к аргументам об отсутствии у него юрисдикции для рассмотрения обвинений и отклонит их до рассмотрения по существу", — заявили в Кремле.

Кроме того, россияне обвинили украинцев в "злоупотреблении инструментами борьбы с финансированием терроризма".

В МИД РФ также заявили, что представители Украины якобы не представили "свидетельства притеснения этнических меньшинств" в Крыму со стороны оккупантов.

Напомним, что в Международном суде в Гааге по иску Украины против России началось рассмотрение дела. Россияне попытались оспорить юрисдикцию суда рассматривать украинский иск, представив свои аргументы.


В июне 2018 года Международный суд ООН сделал "сюрприз" Путину на День России – подал Меморандум по делу Украины против России за финансирование терроризма. Как заявлял на тот момент президент Петр Порошенко, доказательства и оценка Международного суда в отношении действий РФ поможет преодолеть ложь Кремля и не оставит возможности для заявлений в стиле "это не мы" и "нас там нет".

Меморандум – это основной элемент письменной части судебного производства в суде ООН. В нем собраны факты, на которых базируется иск Украины, и изложены правовые аргументы. После завершения письменной части производства, ни один новый документ не может быть подан на рассмотрение суда без согласия сторон. После представления Меморандума пройдет дискуссия сторон, которая будет базироваться на критике и защите того, что приведено в Меморандуме. Читайте подробней, в чем суть Меморандума и когда ждать решения суда ООН.

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Тег Россия, ООН, гаага, международный суд

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