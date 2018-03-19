В Крым приехал немецкий депутат: появилась жесткая реакция Украины

В оккупированный Крым незаконно совершил визит немецкий депутат от фракции "Альтернатива для Германии" (AfD) Ульрих Эйме. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter.

Украинский дипломат обратился к правительству Германии с просьбой повлиять на немецких политиков.

"Очередной немецкий политический авантюрист Ульрих Эйме нелегально пробрался в аннексированный Крым. Призываем федеральное правительство, наконец, запретить такие вояжи немецких граждан, а руководство фракции AfD в Бундестаге – отмежеваться от преступных действий, которые вредят имиджу партии", – написал Мельник.

Напомним, 3 февраля, в аннексированный Крым прибыла делегация немецких парламентариев от правой партии "Альтернатива для Германии". Они выступили за отмену антироссийских санкций и заявили, что полуостров является частью России.

Уже 5 февраля прокуратура открыла дело на депутатов, которые посетили Крым. Было начато досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины по факту нарушения гражданами Федеративной Республики Германия порядка въезда на временно оккупированную территорию.