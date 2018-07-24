В МИД анонсировали встречу "нормандской четверки"

Встреча в нормандском формате состоится в Берлине в четверг, 26 июля

В Министерстве иностранных дел Украины заявили о планах провести в ближайшее время встречу нормандской четверки на уровне политических директоров.

"Да, планируем такую встречу в конце недели", – сказал политический директор МИД Алексей Макеев.

По информации источника в дипломатических кругах Германии, встреча в нормандском формате состоится в Берлине в четверг, 26 июля.

В МИД Германии пока не подтвердили встречу политдиректоров нормандской четверки.

Напомним, 12 июня в Берлине состоялась встреча министров иностранных дел стран, входящих в нормандский формат.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказывал о хороших новостях после переговоров в "нормандском формате". По его словам, обсуждалась возможность развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе, и впервые затронули вопрос освобождения украинских политзаключенных, которые незаконно содержатся в РФ.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров сделал заявление по миротворцам на Донбассе. Он выразил несогласие с вариантами США и Украины и настаивает на российском проекте резолюции, который подавался в ООН, что миротворческая миссия должна выполнять функции охраны наблюдателей ОБСЕ.

По словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, следует сделать все возможное, чтобы добиться длительного прекращения огня, вывода тяжелого оружия и добиться гуманитарных улучшений для страдающих людей на Донбассе.