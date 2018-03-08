В МИД Украины обвинили посла Венгрии в превышении своих полномочий

Сегодня, 00:42

Из-за заявления Эрно Кешкеня не будут высылать

 

Фото: lifedon.com.ua
Фото: lifedon.com.ua

В Министерстве иностранных дел заявили, что посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень превышает свои дипломатические полномочия.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сказала в эфире "5 канала", комментируя заявление венгерского посла о том, что Венгрия имеет право  раздавать свои паспорта всем, кто имеет венгерские корни.

"А еще он не против автономии. Мы также не против автономии от Венгрии", – сказала Зеркаль.

"У нас сейчас все это запланировано ... с разговорами о том, что он превышает свои полномочия здесь, в Украине", – подчеркнула Зеркаль.

По ее словам, Украина заняла достаточно жесткую и неизменную позицию относительно языковых положений закона об образовании и остальных вопросов.

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Зеркаль отметила, что Венгрия прибегает к подобным заявлениям, как в ситуации с Украиной, относительно всех стран-соседей.

При этом она добавила, что из-за заявления Кешкеня не будут высылать.

"Ну что мы сейчас должны депортировать посла ... (Это) не дипломатично", – сказала Зеркаль.

В то же время, комментируя тот факт, что в отдельных населенных пунктах в Закарпатской области на учреждениях размещены венгерские флаги, заместитель главы МИД выразила мнение, что в области не проведена децентрализация.

"Если бы децентрализация состоялась в Закарпатье, как она происходит в других регионах Украины, то не было бы никаких проблем", – считает Зеркаль.

Ранее посол Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Венгрия говорит с Украиной языком ультиматумов, когда требует отменить новый украинский закон об образовании, и мы упрощаем ситуацию, когда считаем, что после своих выборов Венгрия отступит.

Также посол напомнил, что Венгрия заблокировала встречу комиссии Украина-НАТО 14-15 февраля, применив право вето.
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