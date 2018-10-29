В мире наблюдается новая гонка ядерных вооружений – эксперт

Крупным мировым государствам на сегодняшний день невыгодно отказываться от своих ядерных боезапасов, оружия и программ по ряду причин.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Мировым лидерам Договор о запрещении ядерного оружия может быть выгоден только чтобы сохранить за собой право на ядерное оружие и запретить другим странам разрабатывать и хранить такое вооружение. То есть, условно говоря, на сегодняшний день имеется клуб ядерных стран, которых интересует только то, чтобы сохранить на нынешнем уровне их ядерный потенциал для его нераспространения. Одновременно из них разоружаться никто всерьез не намеревался и не намерен. Ни одна из стран, которая имеет в своем арсенале ядерное оружие. Может идти речь только о списании каких-то старых ракетоносителей или боезарядов, устаревших, например, по истечении срока эксплуатации. Но одновременно они будут разрабатывать новые вооружения или модернизировать их. Поэтому об отказе с их стороны речь не идет. В том числе такая позиция сформировалась и в контексте войны России против Украины, когда весь мир увидел, что гарантии мировых государств в принципе ничего не стоят. И поэтому для ряда стран отказываться от ядерного оружия не имеет никакого смысла. В то же время, по их логике, наоборот, если у тебя есть ядерное оружие, то нужно вооружаться", – подчеркнул он.

По словам эксперта, на сегодня вместо ядерного разоружения, которое продвигается через ООН, наблюдается тенденция по ядерной милитаризации в ряде регионов планеты, "и мир наоборот откатился где-то лет на 50 назад, когда начиналась холодная война, а много стран сообщили о своем праве на ядерное оружие".

"Например, сейчас Иран активно ведет разговор, что ему нужно ядерное оружие даже под угрозами санкций. Также и Саудовская Аравия, возможно, вместе с Турцией хотят, чтобы в противовес шиитскому Ирану, в суннитских мусульманских странах было тоже свое ядерное оружие. Такое происходит и в других странах. Например, поднимается этот вопрос в Латинской Америке, в Африке и Азии. То есть мы видим, что во всем мире сейчас, наоборот, идет речь о том, чтобы вооружаться (ядерным оружием. – Авт.). И одним из поводов к этому, к сожалению, стало то, что многие увидели: гарантии, данные, в частности, Будапештским меморандумом, не выполняются", – пояснил он.

Как сообщалось, ранее стало известно, что Лондон, Пекин, Вашингтон, Париж и Москва не будут подписывать Договор о запрещении ядерного оружия. Об этом говорится в их совместном заявлении на Первом комитете 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Напомним, что США намерены увеличить ядерный потенциал из-за России.

Ранее сообщалось, что США обнаружили опасную ядерную активность России. В частности, РФ наращивает свой ядерный потенциал и укрепляет подземные сооружения для управления и командования, необходимого на случай ядерного конфликта. Чиновники Пентагона ожидают, что Россия готова развернуть 8000 боеголовок до 2026 года.

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