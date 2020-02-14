В Мюнхене пройдет Украинский ланч

15 февраля Фонд Виктора Пинчука и Ялтинская европейская стратегия (YES) проведут 4-й Украинский ланч в Мюнхене на тему "Украина, движущаяся вперед", организованный по случаю Мюнхенской конференции по безопасности. Фонд и YES уже более 15 лет организовывают площадки для обсуждения европейского будущего Украины и глобального контекста.

С избранием нового президента и парламента Украины в 2019 году реформы и экономические преобразования продолжились, но, в то же время, решение конфликта на востоке страны представляется призрачным, несмотря на первые сделанные шаги. Каковы внутренние и внешние факторы, которые будут формировать политику Украины в ближайшие годы? И каким образом они отразятся на евроатлантических перспективах Украины и на европейской безопасности в целом? Мировые и украинские лидеры обсудят эти вопросы и поделятся своим взглядом на будущие перспективы.

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Модератором дискуссии выступит Ричард Хаас, президент Совета по международным отношениям. Среди спикеров:

Станислав Асеев , автор Радио "Свобода";

, автор Радио "Свобода"; Мирча Джоанэ , заместитель генерального секретаря НАТО;

, заместитель генерального секретаря НАТО; Керсти Кальюлайд , президент Эстонии;

, президент Эстонии; Мирослав Лайчак , министр иностранных дел Словакии;

, министр иностранных дел Словакии; Эди Рама , премьер-министр Албании;

, премьер-министр Албании; Петер Гульквист, министр обороны Швеции.

К участию в мероприятии приглашены:

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Виктория Нуланд , старшая советник Albright Stonebridge Group;

, старшая советник Albright Stonebridge Group; Меган О'Салливан , профессор по практике иностранных дел и директор проекта энергетической геополитики, Школа государственного управления им. Кеннеди при Гарвардском университете;

, профессор по практике иностранных дел и директор проекта энергетической геополитики, Школа государственного управления им. Кеннеди при Гарвардском университете; Гвендолин Сасс , директор Центра восточноевропейских и международных исследований;

, директор Центра восточноевропейских и международных исследований; Радослав Сикорский , председатель Делегации по парламентским связям с США, парламентская группа ЕНП, Европейский парламент, бывший министр иностранных дел Польши, член Консультационного совета Мюнхенской конференции по безопасности;

, председатель Делегации по парламентским связям с США, парламентская группа ЕНП, Европейский парламент, бывший министр иностранных дел Польши, член Консультационного совета Мюнхенской конференции по безопасности; Фрэнсис Фукуяма, директор Центра по вопросам демократии, развития и верховенства права в Стэнфордском университете и другие.

Мероприятие посетят ведущие лидеры от политики и бизнеса, эксперты и представители средств массовой информации из Украины и мира, в том числе корреспондент сайта "Сегодня".

Украинский ланч в Мюнхене уже в четвертый раз станет платформой, на которой мировые и украинские лидеры, ответственные за решения, будут обсуждать вопросы безопасности Украины и связанные с ними последствия для Европы и мирового порядка. Среди спикеров мероприятия ранее были Роберт Гейтс, Вольфганг Иншингер, Андерс Фог Расмуссен, Дэвид Петреус, Андерс Самуэльсен, Дэвид Липтон, Христя Фриланд и Бен Ходжес.

В течение последних пятидесяти лет Мюнхенская конференция по безопасности (МКБ) стала главным мировым форумом по обсуждению политик безопасности. Ежегодно в феврале более 500 ответственных за принятие решений фигур высшего уровня со всего мира, в том числе, руководители государств, министры, ведущие представители международных и неправительственных организаций, а также высокопоставленные представители бизнеса, средств массовой информации, академических кругов и гражданского общества, участвуют в конференции, чтобы приобщиться к активному обсуждению современных и будущих вызовов в сфере безопасности.

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