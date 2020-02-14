В Мюнхене пройдет Украинский ланч

15 февраля Фонд Виктора Пинчука и Ялтинская европейская стратегия (YES) проведут 4-й Украинский ланч в Мюнхене на тему "Украина, движущаяся вперед", организованный по случаю Мюнхенской конференции по безопасности. Фонд и YES уже более 15 лет организовывают площадки для обсуждения европейского будущего Украины и глобального контекста.
С избранием нового президента и парламента Украины в 2019 году реформы и экономические преобразования продолжились, но, в то же время, решение конфликта на востоке страны представляется призрачным, несмотря на первые сделанные шаги. Каковы внутренние и внешние факторы, которые будут формировать политику Украины в ближайшие годы? И каким образом они отразятся на евроатлантических перспективах Украины и на европейской безопасности в целом? Мировые и украинские лидеры обсудят эти вопросы и поделятся своим взглядом на будущие перспективы.
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Модератором дискуссии выступит Ричард Хаас, президент Совета по международным отношениям. Среди спикеров:
- Станислав Асеев, автор Радио "Свобода";
- Мирча Джоанэ, заместитель генерального секретаря НАТО;
- Керсти Кальюлайд, президент Эстонии;
- Мирослав Лайчак, министр иностранных дел Словакии;
- Эди Рама, премьер-министр Албании;
- Петер Гульквист, министр обороны Швеции.
К участию в мероприятии приглашены:
- Виктория Нуланд, старшая советник Albright Stonebridge Group;
- Меган О'Салливан, профессор по практике иностранных дел и директор проекта энергетической геополитики, Школа государственного управления им. Кеннеди при Гарвардском университете;
- Гвендолин Сасс, директор Центра восточноевропейских и международных исследований;
- Радослав Сикорский, председатель Делегации по парламентским связям с США, парламентская группа ЕНП, Европейский парламент, бывший министр иностранных дел Польши, член Консультационного совета Мюнхенской конференции по безопасности;
- Фрэнсис Фукуяма, директор Центра по вопросам демократии, развития и верховенства права в Стэнфордском университете и другие.
Мероприятие посетят ведущие лидеры от политики и бизнеса, эксперты и представители средств массовой информации из Украины и мира, в том числе корреспондент сайта "Сегодня".
Украинский ланч в Мюнхене уже в четвертый раз станет платформой, на которой мировые и украинские лидеры, ответственные за решения, будут обсуждать вопросы безопасности Украины и связанные с ними последствия для Европы и мирового порядка. Среди спикеров мероприятия ранее были Роберт Гейтс, Вольфганг Иншингер, Андерс Фог Расмуссен, Дэвид Петреус, Андерс Самуэльсен, Дэвид Липтон, Христя Фриланд и Бен Ходжес.
В течение последних пятидесяти лет Мюнхенская конференция по безопасности (МКБ) стала главным мировым форумом по обсуждению политик безопасности. Ежегодно в феврале более 500 ответственных за принятие решений фигур высшего уровня со всего мира, в том числе, руководители государств, министры, ведущие представители международных и неправительственных организаций, а также высокопоставленные представители бизнеса, средств массовой информации, академических кругов и гражданского общества, участвуют в конференции, чтобы приобщиться к активному обсуждению современных и будущих вызовов в сфере безопасности.
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