В Николаевской области найден мертвым кандидат в депутаты Рады

Василий Мосякин был найден в Первомайске

Фото: ordvor.com.

Кандидат в депутаты Верховной Рады от "Оппозиционного блока" Василий Мосякин найден мертвым в Первомайске Николаевской области. Об этом заявил один из лидеров партии Александр Вилкул.

"Сегодня найден мертвым кандидат в народные депутаты Василий Мосякин", — сообщил Вилкул во вторник в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, тело депутата было найдено вечером, а основной версией причины его смерти следствие считает самоубийство. Однако в партии не согласны с этой версией.

"Мы не верим, что мог быть даже намек на самоубийство. Я обращаюсь к президенту и Министерству внутренних дел взять под контроль за четыре дня до выборов убийство кандидата", — заявил он.

В партии выразили соболезнования семье погибшего соратника и заявили, что параллельно создают собственную внутреннюю группу для выяснения обстоятельств гибели, чтобы сделать все необходимое, чтобы правда была установлена, а справедливость восторжествовала.

Напомним, ранее застрелился народный депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук .

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