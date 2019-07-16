В Николаевской области найден мертвым кандидат в депутаты Рады
Василий Мосякин был найден в Первомайске
Кандидат в депутаты Верховной Рады от "Оппозиционного блока" Василий Мосякин найден мертвым в Первомайске Николаевской области. Об этом заявил один из лидеров партии Александр Вилкул.
"Сегодня найден мертвым кандидат в народные депутаты Василий Мосякин", — сообщил Вилкул во вторник в эфире одного из украинских телеканалов.
По его словам, тело депутата было найдено вечером, а основной версией причины его смерти следствие считает самоубийство. Однако в партии не согласны с этой версией.
"Мы не верим, что мог быть даже намек на самоубийство. Я обращаюсь к президенту и Министерству внутренних дел взять под контроль за четыре дня до выборов убийство кандидата", — заявил он.
В партии выразили соболезнования семье погибшего соратника и заявили, что параллельно создают собственную внутреннюю группу для выяснения обстоятельств гибели, чтобы сделать все необходимое, чтобы правда была установлена, а справедливость восторжествовала.
Напомним, ранее застрелился народный депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук .
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