В прокуратуре назвали основную версию гибели нардепа Тымчука

В последнее время погибший находился в депрессивном состоянии

Фото: Елена Кузьмич

В прокуратуре рассматривают самоубийство как основную версиюгибели народного депутата Дмитрия Тымчука.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, – передает "Громадське".

"Исходя из показаний близких лиц, следствие располагает информацией о том, что последнее время погибший находился в депрессивном состоянии, а последнюю неделю вообще не выходил из дома, как и в день смерти", – сказала Максимец.

По ее словам, прокуратура объявит официальную версию после проведения всех следственных действий, в частности, допросов лиц, имеющих информацию о причине смерти депутата и получения результатов предназначенных судебных экспертиз – в частности, судебно-медицинской, баллистической.

Также пресс-секретарь столичной прокуратуры рассказала, что в день смерти, 19 июня, в квартире Тымчука провели осмотр, изъяли вещественные доказательства, а именно пистолет, магазин с патронами, гильзу.

"Были отобраны смывы с рук, частей тела, одежды погибшего и женщины, которая была в помещении – на предмет выявления следов пороховых газов", – заявили в прокуратуре.

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Максимець подтвердила, что в квартире было два человека – "погибший и женщина, это установлено с камер видеонаблюдения – в коридоре на входе в квартиру. Других лиц в квартире не находилось".

Как сообщали новости "Сегодня", 19 июня Дмитрия Тымчука в собственной квартире со смертельным ранением в голову обнаружила его жена. Полиция проводит следственные действия. В свою очередь в полиции заявили, что по факту смерти народного депутата открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"). Кроме того, стало известно о возможном исчезновении ювелирных изделий из квартиры погибшего. Также были названы три версии гибели Тымчука.

Отметим, что погибший нардеп являлся координатором группы "Информационное сопротивление" и получил широкую известность, освещая оккупацию Крыма Российской Федерацией и события на Донбассе. Читайте подробней, кем был Дмитрий Тымчук.

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