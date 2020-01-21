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Решение по экс-депутату Верховной Рады: в Офисе генпрокурора дали подробности

21 января, 16:03

Экс-депутат и его адвокат обязаны ускорить ознакомление с материалами дела

/ Фото: Сегодня

После расследование хулиганства в сельсовете села Любеч в Черниговской области, в котором подозревают народного депутата Верховной Рады восьмого созыва, в Офисе генпрокурора приняли решение по ходатайству следователя Государственного бюро расследований.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, было решено требовать в суде сократить сроки ознакомление с материалами дела подозреваемого и его адвоката – за минувший месяц они не прочитали ни одного документа.

"Ходатайство направлено для рассмотрения в суде. Досудебное расследование продолжается и находится на контроле руководства Офиса генпрокурора", – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что следователями ГБР было начато досудебное расследование уголовного производства по факту совершения хулиганских действий народным депутатом Украины. Вероятно, речь идет про Максима Микитася, который устроил дебош в селе Любеч.

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Александр Бабиков. Фото из открытых источников

"Обматерил ли я главу Любечской ОТГ Пинчука? Да! Бил ли я его? Нет! Хотя многие селяне говорят, что стоило бы. Сейчас громада начала процедуру отзыва головы ОТГ, поэтому мы увидим еще не одну провокацию этого пана, который очень хочет остаться при кормушке", - написал народный депутат после этого инцидента и публикации его видео.

ВИДЕО 18+ ( брань, сцена насилия)

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Верховная Рада депутат хулиганство подозрение

Источник: Сегодня

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