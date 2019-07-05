ГБР расследует хулиганство нардепа в Черниговской области: опубликовано видео

Парламентарий Максим Микитась напал на председателя ОТГ

Следователями ГБР начато досудебное расследование уголовного производства по факту совершения хулиганских действий народным депутатом Украины.

Как сообщает сайт ГБР, народный избранник ворвался в помещение поселкового совета в с. Любеч Репкинского района Черниговской области во время сессии и нанес председателю совета телесные повреждения.

Уголовное производство открыто по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Процессуальное руководство осуществляется Генеральной прокуратурой Украины.

Как сообщает UA:Чернігів, в Любече имела место стычка между нардепом и кандидатом по 206 округу Максимом Микитасем и председателем ОТГ Сергеем Пинчуком.

ВИДЕО 18+ ( брань, сцена насилия)

Вначале на видео, снятом в помещении поссовета, слышно, как Микитась (он в белой рубашке) ругается на Пинчука и грозит ему тюрьмой. В ответ председатель ОТГ звонит в полицию.

Затем Максим Микитась бросается на Сергея Пинчука, отбирает у него мобильный телефон и бросает его в стену.

Как сообщалось, мужчина поджег себя на сессии горсовета в Бердичеве.

Также мы сообщали об избиении экс-мэра Конотопа, который обвиняет в нападении одного из нардепов.

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