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ГБР расследует хулиганство нардепа в Черниговской области: опубликовано видео

5 июля, 17:51

Парламентарий Максим Микитась напал на председателя ОТГ

Следователями ГБР начато досудебное расследование уголовного производства по факту совершения хулиганских действий народным депутатом Украины.

Как сообщает сайт ГБР, народный избранник ворвался в помещение поселкового совета в с. Любеч Репкинского района Черниговской области во время сессии и нанес председателю совета телесные повреждения.

Уголовное производство открыто по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Процессуальное руководство осуществляется Генеральной прокуратурой Украины.

Как сообщает UA:Чернігів, в Любече имела место стычка между нардепом и кандидатом по 206 округу Максимом Микитасем и председателем ОТГ Сергеем Пинчуком.

ВИДЕО 18+ ( брань, сцена насилия)

Вначале на видео, снятом в помещении поссовета, слышно, как Микитась (он в белой рубашке) ругается на Пинчука и грозит ему тюрьмой. В ответ председатель ОТГ звонит в полицию.

Затем Максим Микитась бросается на Сергея Пинчука, отбирает у него мобильный телефон и бросает его в стену.

Как сообщалось, мужчина поджег себя на сессии горсовета в Бердичеве.

Также мы сообщали об избиении экс-мэра Конотопа, который обвиняет в нападении одного из нардепов.

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Тег драка, хулиганство, нардеп, Черниговская область , Микитась Максим, укрбуд, ГБР, ОТГ

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