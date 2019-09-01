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В Офисе президента передумали переезжать с Банковой

1 сентября, 00:25

Богдан подчеркнул, что на данный момент сложно выполнить задачу по переносу Офиса президента

Проект. У президента Зеленского к процедуре хотят привлечь Конституционный и Верховный суды

Проект. У президента Зеленского к процедуре хотят привлечь Конституционный и Верховный суды / Фото: AFP

В Офисе президента в настоящее время не видят подходящих вариантов переезда с улицы Банковой в Киеве в какое-либо другое место, заявил глава Офиса Андрей Богдан.

"Мы не можем найти на сегодняшний день вариант переезда. Была абсолютно логичная конструкция переезда в Украинский дом с размещением здесь музея. Но действительно, время проведения там ремонтных работ, плюс все системы секретности, связи, безопасности – настолько все сложно, что нет смысла это делать как временное", – сказал он в интервью проекту "100 дней президента Украины", обнародованном на одном из украинских телеканалов в субботу.

В свою очередь первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил: "Не своевременно. Но это лично мое мнение. И нет таких предложений, на которые все сказали бы: да, это суперпредложение, это недорого, это красиво и там удобно".

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Как сообщалось, Зеленский выступил за перенос своего Офиса с улицы Банковой.

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Глаза в глаза

В июне он ознакомился с проектом реорганизации администрации президента Украины и ее переноса в здание на Европейской площади в центре Киева, в котором в настоящее время располагается национальный центр делового и культурного сотрудничества "Украинский дом", также известный как "Международный конгресс-центр" (ICC).

Обсуждалась также перспектива организации в нынешнем здании Офиса президента музейного комплекса.

Напомним, что новый хозяин на Банковой решил открыть ее для посетителей – вход в администрацию теперь открыт, к тому же никаких документов для прохода предоставлять больше не нужно.

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переезд Зеленский банковая Богдан

Источник: Интерфакс-Украина

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