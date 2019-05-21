Администрация президента открыла свои ворота для посетителей

Открытый проход по Банковой – это удобство и экономия времени, говорят прохожие

Кордоны убраны. Вход с улицы Банковой, где расположена Администрация президента Украины, остается свободным. Ворота теперь постоянно открыты и никаких документов для прохода предоставлять больше не нужно. Как оценили киевляне и гости столицы такое изменение?

Ворота Администрации президента открыли вчера в два часа. Чтобы вновь избранный президент Владимир Зеленский смог добраться до своего нового рабочего места. С тех пор они открыты, а проход по улице Банковой свободен.

У ворот – ни одного национального гвардейца. Пункты пропуска, где раньше сотрудники госохраны проверяли документы – закрыты. Впрочем, на самой территории администрации замечаем патруль.

Селфи на фоне Администрации и Дома с химерами – сегодня обычное дело.

"Они должны были бы сделать здесь музей. Чтобы люди смогли спокойно прийти и увидеть, ведь он же историю имеет большую. Далеко-далеко вглубь. А людям было это закрыто. Даже не столько важна это здание, как это здание", – говорит львовянка Александра Фуртак.

Открытый проход по Банковой – это удобство и экономия времени, говорят прохожие. Добраться с Лютеранской до Институтской и метро "Крещатик" теперь можно напрямик.

"Не каждый человек знал, что по улице можно было пройти, если зайти в будку, чуть понаглеть, показать паспорт. Очень приятное сегодня удивление, что решетка открыта, я уже сделал фотографии и поставлю на Facebook. Вот эта вот решетка – она сильно показательна лично для меня, как для свободы человека, живущего в Киеве", говорит Николай Омельченко.

Но больше всего радуются местные жители – наконец-то можно выйти из дома без паспорта с регистрацией.

"Буквально неделю назад я проходил и забыл с собой паспорт. А было только удостоверение пенсионера, они меня не пускали. Иди по паспорту и все. Полиция, гаишники, они меня знали, они меня лично провели, чтобы я прошел на метро", – рассказывает Олег Лозовой.

Проход по улице Банковой ограничили при президентстве Леонида Кучмы. После Оранжевой революции ограду снесли. Но ненадолго. В марте 2014-го по распоряжению исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова забор демонтировали. Но в связи с нестабильной ситуацией на востоке снова восстановили. Сейчас проход снова свободен.

Напомним, что пятый президент (2014-2019) Петр Порошенко переехал с Банковой в прозрачный офис .

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