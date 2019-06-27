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В Офисе Зеленского обсудили экономические проблемы Донбасса

27 июня, 03:31

Особое внимание участники совещания уделили вопросам сотрудничества с международными финансовыми организациями и другими донорскими структурами

Фото: president.gov.ua

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского прошло совещание, на котором обсуждались экономические проблемы Донбасса, сообщила пресс-служба Администрации президента в Фейсбук.

"В Офисе президента Украины под руководством первого помощника главы государства Сергея Шефира и при участии советника президента по вопросам экономики Олега Устенко состоялось рабочее совещание по экономическим проблемам Донбасса", – говорится в сообщении.

Как отмечается, доклады по теме экономики Донбасса представили эксперт по региональному развитию, председатель союза выпускников Королевского колледжа Лондона Алексей Стародубов, а также ряд специалистов по инвестициям, угольной и металлургической промышленности, энерго- и водоснабжения и других отраслей хозяйства.

"Особое внимание участники совещания уделили вопросам сотрудничества с международными финансовыми организациями и другими донорскими структурами", - говорится в сообщении.

Также по результатам совещания принято решение о проведении экспертных встреч на регулярной основе для отработки конкретных шагов в рамках стратегии президента по развитию Донбасса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление Донбасса- пострадавших от российской агрессии территорий Донецкой и Луганской областей – необходимо 300 миллиардов гривен. 

Как сообщали новости "Сегодня", в конце мая Европейский инвестбанк дал Украине кредит на восстановление инфраструктуры Донбасса. Средства выделены в рамках чрезвычайной кредитной программы для восстановления ключевых объектов инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях и обеспечения надлежащих условий проживания для внутренне перемещенных лиц.

Также ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, как нужно восстанавливать Донбасс:

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Тег экономика, Донбасс, Зеленский, совещание

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