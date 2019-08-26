В партии "Слуге народа" рассказали о комитетах, которые отдадут оппозиции

На фото Дмитрий Разумков / Фото: Facebook

Будущим оппозиционерам в новой Верховной Раде предложат возглавить четыре комитета: по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий и свободы слова; по делам молодежи и спорта; по евроинтеграции, а также комиссию по делам ветеранов.

Об этом заявил лидера партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков после окончания работы группы, готовившей первое заседание парламента.

В то же время, представитель президентской партии отказался назвать кандидатуры, которым предлагается возглавить комитеты, сославшись на то, что пока нет консолидированного решения по этому вопросу.

Кроме того, по словам Разумкова, не удалось принять окончательного решения относительно состава парламентских комитетов, поскольку еще не все политические силы подали свои кандидатуры.

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"Я думаю, что к вечеру (26 августа – Ред.) мы уже получим все предложения по руководящему составу в комитетах и к утру выйдем с консолидированной позицией", – предположил он.

Он также высказал ожидание, что работа в парламенте "бунаправлена не на политическую позицию или оппозицию, а на развитие государства".

Ранее Руслан Стефанчук, представитель президента в Верховной Раде, заявил, что партия "Слуга народа" готова "каждой из оппозиционных сил отдать по комитету для руководства, а сама взять первого заместителя или секретаря".

Он добавил, что среди вопросов, которые планируется обсудить на заседании рабочей группы 26 августа будут обсуждаться вопросы работы профильных комитетов – согласование повестки дня на первую сессию, процедурные вопросы, такие "как доклад председателя, внеочередное послание президента".

Между тем, Вадим Рабинович, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", заявил, что его партии предложили возглавить комитет Верховной Рады по свободе слова. При этом, по его словам, комитет – "с обрезанными полномочиями, с отсутствующими функциями, с отсутствием возможности что-то делать".

В партии "Голос" заявили, что распределение руководящих постов в комитетах "очень предварительно".

26 августа, Стефанчук также сообщил, что в "Слуге народа" рассматривают возможность возглавить меньшее количество комитетов, чем они это планировали ранее, взяв вместо этого в этих комитетах должности первого заместителя председателя комитета, или секретаря. Также Стефанчук пообещал "много изменений в Конституцию".

Как сообщали новости "Сегодня", 9 августа в парламенте состоялось первое заседание Подготовительной группы из новоизбранных депутатов, которые приняли решение о начале работы парламента с 29 августа, а также обсудили вопросы с комитетами:

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