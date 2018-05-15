Волкер о возможом выходе Суркова из переговоров по Донбассу: "Важно держать дверь открытой"

США и Россия не обсуждали дальнейшую судьбу переговоров по Донбассу, и даже если помощник президента РФ Владислав Сурков выйдет из них, то диалог по урегулированию конфликта продолжать все равно нужно. Об этом сказал на брифинге во время визита на Донбасс спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

По его словам, он не получал сообщений от российской стороны, что Сурков выйдет из переговоров по Донбассу.

"Он был назначен российской стороной как представитель (РФ) в этих переговорах. Мы хотим, чтобы Россия серьезно отнеслась к предложению введения миротворческой миссии по мандату ООН, благодаря чему будут созданы условия для ситуации безопасности и создания условий для полного выполнения Минских договоренностей. И если Россия готова к возобновлению такого диалога, мы готовы встретиться с Владиславом Сурковым или с кем угодно, кого Россия назначит для таких переговоров. Я считаю важным держать двери открытыми для решения конфликта и поиска решения", – заявил Волкер.

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Отвечая на вопрос, изменится ли ход переговоров в случае смены Суркова, американский дипломат ответил, что все в руках президента России Владимира Путина.

"Я не хочу строить предположения относительно того, что происходит в России и что имеет значение, и что важно. Это то, что Путин решит. Президент Путин умный и способный человек, и он понимает и осознает, что он делает. И если он готов для установления мира, мы готовы об этом говорить", – подчеркнул он.

Отметим, что в СМИ в последнее время ходят разговоры о том, что Владислава Суркова хотят заменить, и украинский вопрос в Кремле будет вести другой человек. Так, например, у Путина объяснили, отразится ли на Украине увольнение Суркова.

Также можно узнать в материале "Сегодня", с кем в июне Путин поедет на переговоры лидеров "нормандской четверки". Источники нашего сайта говорят о двух возможных кандидатах на замену Владиславу Суркову.