В посольстве Украины в Индии сорвали выборы Рады: названа причина

Все бюллетени оказались испорчены "неправильной" печатью

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Менее чем за сутки до начала внеочередных выборов народных депутатов стало известно, что в посольстве Украины в Индии были испорчены все бюллетени.

Отечественное Министерство иностранных дел предупредил посольства о недопустимости передачи избирательным участкам по выборам Рады печатей избирательных участков по выборам президента – эти печати должны были возвратить в МИД сразу после президентских выборов. Как стало известно LB.ua, об этом говорится в письме МИДа, которое получили все посольства за рубежом.

В МИД сообщили, что подобные безответственные действия посольства в Индии уже привели к порче всех бюллетеней и угрозе срыва голосования 21 июля. Внешнеполитическое ведомство напомнило, что послы несут персональную ответственность за срыв подготовки к голосованию.

Новости "Сегодня" сообщали, что голосование на внеочередных выборах Рады пройдет завтра, 21 июля, на 29886 избирательных участках, 102 из них – зарубежных.

Напомним, на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 мажоритарных округах поборются 3220 кандидата: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.

За 225 мест в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады.

Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.

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