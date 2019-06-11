Выборы-2019: списки партий, которые идут в Верховную Раду

Главные кандидаты на попадание в состав украинского парламента IX созыва

Фото: "Сегодня".

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.

Читайте в специальном материале сайта "Сегодня" списки партий, которые могут составить новый парламент страны.

Первая десятка партии "Слуга народа":

Дмитрий Разумков – председатель партии; Руслан Стефанчук – доктор юридических наук, представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте; Ирина Венедиктова – доктор юридических наук, эксперт "ЗЕкоманды" по вопросам реформы судебной системы; Давид Арахамия – предприниматель, волонтер; Галина Янченко – эксперт по вопросам антикоррупционной политики; Михаил Федоров – руководитель digital-направления партии "Слуга народа"; Александр Корниенко – руководитель предвыборного штаба партии; Анастасия Красносельская – эксперт по налоговому и антикоррупционному законодательству; Александр Ткаченко – медиа-менеджер; Жан Беленюк – борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро-2016, чемпион мира и Европы.

Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Обнародована первая десятка партии "Слуга народа" на выборах (дополнено)"

Первая десятка партии "Европейская солидарность":

Петр Порошенко – пятый президент Украины; Андрей Парубий – председатель Верховной Рады Украины; Ирина Геращенко – первая заместитель председателя Верховной Рады Украины; Михаил Забродский – боевой генерал, Герой Украины, командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ; София Федина – волонтер; Мустафа Джемилев – лидер крымскотатарского народа; Яна Зинкевич – ветеран, доброволец-медик, командир Медицинского батальона "Госпитальеры"; Олег Синютка – экс-председатель Львовской облгосадминистрации; Иванна Климпуш-Цинцадзе – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции; Ахтем Чийгоз – заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, освобожденный пленник Кремля.

Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Порошенко представил первую десятку своей партии"

Первая пятерка партии "Батькивщина":

Юлия Тимошенко – лидер партии; Сергей Тарута – внефракционный народный депутат, лидер партии "Основа"; Валентин Наливайченко – глава партии "Справедливость", экс-глава СБУ; Сергей Соболев – народный депутат, зампредседателя парламентской фракции "Батькивщина"; Елена Кондратюк – народный депутат.

Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "С кем "Батькивщина" идет на выборы: названы имена первой пятерки"

Первая десятка партии "Оппозиционная платформа — За жизнь":

Юрий Бойко – лидер партии; Вадим Рабинович – бизнесмен, лидер партии; Виктор Медведчук – лидер общественного движения "Украинский выбор"; Наталия Королевская – народный депутат; Сергей Левочкин – народный депутат; Василий Нимченко – народный депутат, заместитель главы "Украинского выбора"; Нестор Шуфрич – народный депутат; Сергей Ларин – один из основателей "Партии развития Украины"; Сергей Дунаев – народный депутат; Тарас Козак – народный депутат.

Первая десятка "Радикальной партии Олега Ляшко" (РПЛ):

Олег Ляшко – лидер партии; Виктор Галасюк – народный депутат; Андрей Лозовой – народный депутат; Инга Маковецкая – заместитель председателя Черновицкого облсовета; Иван Савка – народный депутат; Олег Аверьянов – руководитель исполкома; Сергей Скуратовский – народный депутат; Дмитрий Линько – народный депутат; Алена Кошелева – народный депутат; Виктор Вовк – народный депутат.

Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Ляшко представил первую десятку Радикальной партии на выборы в Раду"

Первая десятка партии "Оппозиционный блок"

Евгений Мураев – народный депутат; Вадим Новинский – народный депутат; Александр Вилкул – народный депутат; Геннадий Кернес – мэр Харькова; Геннадий Труханов – мэр Одессы; Вадим Бойченко – мэр Мариуполя; Владимир Буряк – мэр Запорожья; Ульяна Ткаченко - депутат Хмельницкого областного совета; Владимир Пилипенко – заслуженный юрист Украины; Богдан Андреев – мэр Ужгорода;

Подробности читайте в материале "Оппозиционный блок" представил лидеров для участия в парламентских выборах

Первая десятка партии "Украинская стратегия":

Владимир Гройсман – премьер-министр Украины; Лилия Гриневич – министр образования и науки; Эмине Джапарова – первый заместитель министра информационной политики Украины; Александр Саенко – министр кабинета министров, ответственный за реализацию приоритетных реформ и координацию работы Секретариата Кабмина; Евгений Нищук – министр культуры Украины; Павел Петренко – министр юстиции Украины; Сергей Марченко – экс-заместитель главы Администрации президента Украины; Андрей Тетерук – народный депутат (заместитель руководителя фракции "Народный фронт"); Павел Яблонский – секретарь Винницкого городского совета; Виктор Еленский – народный депутат ("Народный фронт"), заместитель председателя комитета по вопросам культуры и духовности

Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Гройсман идет на выборы и назвал имена первой десятки своей партии".

Первая десятка партии "Голос":

Святослав Вакарчук – музыкант, лидер группы "Океан Ельзи", создатель партии; Юлия Клименко – экс-заместитель министра экономического развития и торговли; Кира Рудык – глава IT-компании Ring Ukraine; Ярослав Железняк – советник премьер-министра Украины по парламентским отношениям; Александра Устинова – активистка; Олег Макаров – юрист фирмы "Кисиль и партнеры"; Ярослав Юрчишин – руководитель Transparency International, неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией; Сергей Рамханин – заместитель главного редактора издания "Зеркало недели"; Соломия Бобровская – экс-заместитель главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили; Ольга Стефанишина – заместитель и. о. главы Минздрава Ульяны Супрун, которая ранее подала в отставку со своего поста в ведомстве.

Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Вакарчук представил первую десятку своей партии".

Вакарчук провел съезд своей партии "Голос" и объявил первую десятку Фото: Facebook

Первая десятка партии "Гражданская позиция"

Анатолий Гриценко – бывший министр обороны Украины; Дмитрий Добродомов – лидер партии "Народный контроль"; Николай Томенко – лидер партии "Рідна країна"; Николай Катеринчук - лидер Европейской партии Украины; Марина Соловьева – адвокат, общественный деятель; Анатолий Забарило – секретарь Львовского горсовета; Петр Ландяк – глава общественной организации "Ассоциация потребителей ЖКУ", депутат Тернопольского городского совета; Николай Ладовский – депутат совета Заболотовского поселкового общества; Егор Фирсов - народный депутат VII-VIII созывов; Виктор Трепак - генерал-майор, бывший первый заместитель председателя СБУ.

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