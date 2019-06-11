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Выборы-2019: списки партий, которые идут в Верховную Раду

11 июня, 20:03

Главные кандидаты на попадание в состав украинского парламента IX созыва

Фото: "Сегодня"
Фото: "Сегодня".

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.


Читайте в специальном материале сайта "Сегодня" списки партий, которые могут составить новый парламент страны.

Первая десятка партии "Слуга народа":

  1. Дмитрий Разумков – председатель партии;
  2. Руслан Стефанчук – доктор юридических наук, представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте;
  3. Ирина Венедиктова – доктор юридических наук, эксперт "ЗЕкоманды" по вопросам реформы судебной системы;
  4. Давид Арахамия – предприниматель, волонтер;
  5. Галина Янченко – эксперт по вопросам антикоррупционной политики;
  6. Михаил Федоров – руководитель digital-направления партии "Слуга народа";
  7. Александр Корниенко – руководитель предвыборного штаба партии;
  8. Анастасия Красносельская – эксперт по налоговому и антикоррупционному законодательству;
  9. Александр Ткаченко – медиа-менеджер;
  10. Жан Беленюк – борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро-2016, чемпион мира и Европы.

Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Обнародована первая десятка партии "Слуга народа" на выборах (дополнено)"


Первая десятка партии "Европейская солидарность":

  1. Петр Порошенко – пятый президент Украины;
  2. Андрей Парубий – председатель Верховной Рады Украины;
  3. Ирина Геращенко – первая заместитель председателя Верховной Рады Украины;
  4. Михаил Забродский – боевой генерал, Герой Украины, командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ;
  5. София Федина – волонтер;
  6. Мустафа Джемилев – лидер крымскотатарского народа;
  7. Яна Зинкевич – ветеран, доброволец-медик, командир Медицинского батальона "Госпитальеры";
  8. Олег Синютка – экс-председатель Львовской облгосадминистрации;
  9. Иванна Климпуш-Цинцадзе – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
  10. Ахтем Чийгоз – заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, освобожденный пленник Кремля.

Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Порошенко представил первую десятку своей партии"

Первая пятерка партии "Батькивщина":

  1. Юлия Тимошенко – лидер партии;
  2. Сергей Тарута – внефракционный народный депутат, лидер партии "Основа";
  3. Валентин Наливайченко – глава партии "Справедливость", экс-глава СБУ;
  4. Сергей Соболев – народный депутат, зампредседателя парламентской фракции "Батькивщина";
  5. Елена Кондратюк – народный депутат.

Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "С кем "Батькивщина" идет на выборы: названы имена первой пятерки"


Первая десятка партии "Оппозиционная платформа — За жизнь":

  1. Юрий Бойко – лидер партии;
  2. Вадим Рабинович – бизнесмен, лидер партии;
  3. Виктор Медведчук – лидер общественного движения "Украинский выбор";
  4. Наталия Королевская – народный депутат;
  5. Сергей Левочкин – народный депутат;
  6. Василий Нимченко – народный депутат, заместитель главы "Украинского выбора";
  7. Нестор Шуфрич – народный депутат;
  8. Сергей Ларин – один из основателей "Партии развития Украины";
  9. Сергей Дунаев – народный депутат;
  10. Тарас Козак – народный депутат.

Первая десятка "Радикальной партии Олега Ляшко" (РПЛ):

  1. Олег Ляшко – лидер партии;
  2. Виктор Галасюк – народный депутат;
  3. Андрей Лозовой – народный депутат;
  4. Инга Маковецкая – заместитель председателя Черновицкого облсовета;
  5. Иван Савка – народный депутат;
  6. Олег Аверьянов – руководитель исполкома;
  7. Сергей Скуратовский – народный депутат;
  8. Дмитрий Линько – народный депутат;
  9. Алена Кошелева – народный депутат;
  10. Виктор Вовк – народный депутат.  

Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Ляшко представил первую десятку Радикальной партии на выборы в Раду"

Первая десятка партии "Оппозиционный блок"

  1. Евгений Мураев – народный депутат;
  2. Вадим Новинский – народный депутат;
  3. Александр Вилкул – народный депутат;
  4. Геннадий Кернес – мэр Харькова;
  5. Геннадий Труханов – мэр Одессы;
  6. Вадим Бойченко – мэр Мариуполя;
  7. Владимир Буряк – мэр Запорожья;
  8. Ульяна Ткаченко - депутат Хмельницкого областного совета;
  9. Владимир Пилипенко – заслуженный юрист Украины;
  10. Богдан Андреев – мэр Ужгорода;

Подробности читайте в материале "Оппозиционный блок" представил лидеров для участия в парламентских выборах


Первая десятка партии "Украинская стратегия":  

  1. Владимир Гройсман – премьер-министр Украины;
  2. Лилия Гриневич – министр образования и науки;
  3. Эмине Джапарова – первый заместитель министра информационной политики Украины;
  4. Александр Саенко –  министр кабинета министров, ответственный за реализацию приоритетных реформ и координацию работы Секретариата Кабмина;
  5. Евгений Нищук – министр культуры Украины;
  6. Павел Петренко – министр юстиции Украины;
  7. Сергей Марченко – экс-заместитель главы Администрации президента Украины;
  8. Андрей Тетерук – народный депутат (заместитель руководителя фракции "Народный фронт");
  9. Павел Яблонский – секретарь Винницкого городского совета;
  10. Виктор Еленский – народный депутат ("Народный фронт"), заместитель председателя комитета по вопросам культуры и духовности

Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Гройсман идет на выборы и назвал имена первой десятки своей партии".


Первая десятка партии "Голос":

  1. Святослав Вакарчук – музыкант, лидер группы "Океан Ельзи", создатель партии;
  2. Юлия Клименко – экс-заместитель министра экономического развития и торговли;
  3. Кира Рудык – глава IT-компании Ring Ukraine;
  4. Ярослав Железняк – советник премьер-министра Украины по парламентским отношениям;
  5. Александра Устинова – активистка;
  6. Олег Макаров – юрист фирмы "Кисиль и партнеры";
  7. Ярослав Юрчишин – руководитель Transparency International, неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией;
  8. Сергей Рамханин – заместитель главного редактора издания "Зеркало недели";
  9. Соломия Бобровская – экс-заместитель главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили;
  10. Ольга Стефанишина – заместитель и. о. главы Минздрава Ульяны Супрун, которая ранее подала в отставку со своего поста в ведомстве.

Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Вакарчук представил первую десятку своей партии".

Вакарчук провел съезд своей партии "Голос" и объявил первую десятку
Вакарчук провел съезд своей партии "Голос" и объявил первую десятку Фото: Facebook

Первая десятка партии "Гражданская позиция"

  1. Анатолий Гриценко – бывший министр обороны Украины;
  2. Дмитрий Добродомов – лидер партии "Народный контроль";
  3. Николай Томенко – лидер партии "Рідна країна";
  4. Николай Катеринчук - лидер Европейской партии Украины;
  5. Марина Соловьева – адвокат,  общественный деятель;
  6. Анатолий Забарило – секретарь Львовского горсовета;
  7. Петр Ландяк – глава общественной организации "Ассоциация потребителей ЖКУ", депутат Тернопольского городского совета;
  8. Николай Ладовский – депутат совета Заболотовского поселкового общества;
  9. Егор Фирсов - народный депутат VII-VIII созывов;
  10. Виктор Трепак - генерал-майор, бывший первый заместитель председателя СБУ.

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