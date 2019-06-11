Выборы-2019: списки партий, которые идут в Верховную Раду
Главные кандидаты на попадание в состав украинского парламента IX созыва
Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.
Читайте в специальном материале сайта "Сегодня" списки партий, которые могут составить новый парламент страны.
Первая десятка партии "Слуга народа":
- Дмитрий Разумков – председатель партии;
- Руслан Стефанчук – доктор юридических наук, представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте;
- Ирина Венедиктова – доктор юридических наук, эксперт "ЗЕкоманды" по вопросам реформы судебной системы;
- Давид Арахамия – предприниматель, волонтер;
- Галина Янченко – эксперт по вопросам антикоррупционной политики;
- Михаил Федоров – руководитель digital-направления партии "Слуга народа";
- Александр Корниенко – руководитель предвыборного штаба партии;
- Анастасия Красносельская – эксперт по налоговому и антикоррупционному законодательству;
- Александр Ткаченко – медиа-менеджер;
- Жан Беленюк – борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро-2016, чемпион мира и Европы.
Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Обнародована первая десятка партии "Слуга народа" на выборах (дополнено)"
Первая десятка партии "Европейская солидарность":
- Петр Порошенко – пятый президент Украины;
- Андрей Парубий – председатель Верховной Рады Украины;
- Ирина Геращенко – первая заместитель председателя Верховной Рады Украины;
- Михаил Забродский – боевой генерал, Герой Украины, командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ;
- София Федина – волонтер;
- Мустафа Джемилев – лидер крымскотатарского народа;
- Яна Зинкевич – ветеран, доброволец-медик, командир Медицинского батальона "Госпитальеры";
- Олег Синютка – экс-председатель Львовской облгосадминистрации;
- Иванна Климпуш-Цинцадзе – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
- Ахтем Чийгоз – заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, освобожденный пленник Кремля.
Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Порошенко представил первую десятку своей партии"
Первая пятерка партии "Батькивщина":
- Юлия Тимошенко – лидер партии;
- Сергей Тарута – внефракционный народный депутат, лидер партии "Основа";
- Валентин Наливайченко – глава партии "Справедливость", экс-глава СБУ;
- Сергей Соболев – народный депутат, зампредседателя парламентской фракции "Батькивщина";
- Елена Кондратюк – народный депутат.
Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "С кем "Батькивщина" идет на выборы: названы имена первой пятерки"
Первая десятка партии "Оппозиционная платформа — За жизнь":
- Юрий Бойко – лидер партии;
- Вадим Рабинович – бизнесмен, лидер партии;
- Виктор Медведчук – лидер общественного движения "Украинский выбор";
- Наталия Королевская – народный депутат;
- Сергей Левочкин – народный депутат;
- Василий Нимченко – народный депутат, заместитель главы "Украинского выбора";
- Нестор Шуфрич – народный депутат;
- Сергей Ларин – один из основателей "Партии развития Украины";
- Сергей Дунаев – народный депутат;
- Тарас Козак – народный депутат.
Первая десятка "Радикальной партии Олега Ляшко" (РПЛ):
- Олег Ляшко – лидер партии;
- Виктор Галасюк – народный депутат;
- Андрей Лозовой – народный депутат;
- Инга Маковецкая – заместитель председателя Черновицкого облсовета;
- Иван Савка – народный депутат;
- Олег Аверьянов – руководитель исполкома;
- Сергей Скуратовский – народный депутат;
- Дмитрий Линько – народный депутат;
- Алена Кошелева – народный депутат;
- Виктор Вовк – народный депутат.
Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Ляшко представил первую десятку Радикальной партии на выборы в Раду"
Первая десятка партии "Оппозиционный блок"
- Евгений Мураев – народный депутат;
- Вадим Новинский – народный депутат;
- Александр Вилкул – народный депутат;
- Геннадий Кернес – мэр Харькова;
- Геннадий Труханов – мэр Одессы;
- Вадим Бойченко – мэр Мариуполя;
- Владимир Буряк – мэр Запорожья;
- Ульяна Ткаченко - депутат Хмельницкого областного совета;
- Владимир Пилипенко – заслуженный юрист Украины;
- Богдан Андреев – мэр Ужгорода;
Подробности читайте в материале "Оппозиционный блок" представил лидеров для участия в парламентских выборах
Первая десятка партии "Украинская стратегия":
- Владимир Гройсман – премьер-министр Украины;
- Лилия Гриневич – министр образования и науки;
- Эмине Джапарова – первый заместитель министра информационной политики Украины;
- Александр Саенко – министр кабинета министров, ответственный за реализацию приоритетных реформ и координацию работы Секретариата Кабмина;
- Евгений Нищук – министр культуры Украины;
- Павел Петренко – министр юстиции Украины;
- Сергей Марченко – экс-заместитель главы Администрации президента Украины;
- Андрей Тетерук – народный депутат (заместитель руководителя фракции "Народный фронт");
- Павел Яблонский – секретарь Винницкого городского совета;
- Виктор Еленский – народный депутат ("Народный фронт"), заместитель председателя комитета по вопросам культуры и духовности
Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Гройсман идет на выборы и назвал имена первой десятки своей партии".
Первая десятка партии "Голос":
- Святослав Вакарчук – музыкант, лидер группы "Океан Ельзи", создатель партии;
- Юлия Клименко – экс-заместитель министра экономического развития и торговли;
- Кира Рудык – глава IT-компании Ring Ukraine;
- Ярослав Железняк – советник премьер-министра Украины по парламентским отношениям;
- Александра Устинова – активистка;
- Олег Макаров – юрист фирмы "Кисиль и партнеры";
- Ярослав Юрчишин – руководитель Transparency International, неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией;
- Сергей Рамханин – заместитель главного редактора издания "Зеркало недели";
- Соломия Бобровская – экс-заместитель главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили;
- Ольга Стефанишина – заместитель и. о. главы Минздрава Ульяны Супрун, которая ранее подала в отставку со своего поста в ведомстве.
Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Вакарчук представил первую десятку своей партии".
Первая десятка партии "Гражданская позиция"
- Анатолий Гриценко – бывший министр обороны Украины;
- Дмитрий Добродомов – лидер партии "Народный контроль";
- Николай Томенко – лидер партии "Рідна країна";
- Николай Катеринчук - лидер Европейской партии Украины;
- Марина Соловьева – адвокат, общественный деятель;
- Анатолий Забарило – секретарь Львовского горсовета;
- Петр Ландяк – глава общественной организации "Ассоциация потребителей ЖКУ", депутат Тернопольского городского совета;
- Николай Ладовский – депутат совета Заболотовского поселкового общества;
- Егор Фирсов - народный депутат VII-VIII созывов;
- Виктор Трепак - генерал-майор, бывший первый заместитель председателя СБУ.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Выборы-2019: списки партий, которые идут в Верховную Раду". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко назвал цели своей политической силы
Бывший лидер государства призвал не допустить реванша антиукраинских сил