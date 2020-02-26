В Раде депутатам хотят разрешить русский язык: детали законопроекта

В Верховной Раде уже давно пытаются бороться с русскоязычными депутатами, был даже принят закон об украинском языке, который обязывает госслужащих говорить на государственном языке. Однако в парламент внесли законопроект №3084, которым предлагается внести изменения в Регламент и разрешить народным избранникам выступать на русском.

В пояснительной записке отмечается, что в статье 2 Регламента Верховной Рады установлено, что языком работы парламента является государственный язык. То есть, в Регламенте Верховной Рады не реализованы конституционные гарантии и нормы относительно свободного развития, использования и защиты русского и других языков национальных меньшинств Украины.

Также авторы документа указывают на то, что русский и другие языки национальных меньшинств являются родными языками или языками общения для миллионов граждан Украины, которые имеют такие же конституционные права, как и остальные, которые в равной степени с другими платят налоги, выполняют свои конституционные обязанности и тому подобное.

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"В законопроекте предлагается закрепить такие нормы: языком работы должностных лиц Верховной Рады, на которых распространяется действие закона Украины "О государственной службе", является государственный язык; в соответствии со статьей 10 Конституции Украины в работе Верховной Рады может использоваться русский и другие языки национальных меньшинств Украины. Народные депутаты Украины и другие лица, на которых не распространяется действие закона Украины "О государственной службе", на пленарных заседаниях Верховной Рады, парламентских слушаниях, в работе органов Верховной Рады могут использовать для всех видов выступлений, предусмотренных в статье 32 настоящего Регламента, языки национальных меньшинств Украины", – говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается, чтобы Аппарат ВР обеспечивал в случае необходимости перевод с языков национальных меньшинств Украины на государственный язык и наоборот.

Как сообщали новости "Сегодня", 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла закон об украинском языке. Теперь в Украине во всех сферах жизнедеятельности должен функционировать государственный язык, а госчиновники, в том числе депутаты, должны будут обязательно им владеть.

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