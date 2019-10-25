В Раде готовят обращение к США относительно полка "Азов"

Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko

Народный депутат от партии "Слуга народа", председатель комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко подготовил письмо к 40 американским конгрессменам с предложением помочь разобраться в ситуации с полком "Азов", который в США хотят причислить к террористическим организациям. Об этом он написал в Facebook.

Нардеп заявил, что подготовил соответствующий проект обращения к американским политикам.

"Хочу напомнить американским коллегам, что это военное подразделение создано активистами и участниками Революции Достоинства. Азовцы участвовали в освобождении от российской оккупации Мариуполя и множества других населенных пунктов. Мы никогда не забудем подвиг 26 азовцев, отдавших жизнь за независимость Украины", – написал Яременко.

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По его словам, с целью снятия всех недоразумений относительно украинских бойцов, в письме в Конгресс США содержится предложение предоставить любую необходимую помощь для выяснения объективной и непредвзятой информации по "Азову", а также обращение в правоохранительные органы Украины опубликовать результаты проверки всех фактов и утверждений, приведенных в письме американских конгрессменов.

"Текст письма открыт для подписи для всех членов фракции "Слуга народа" и представителей других фракций Верховной Рады Украины. Подписание и передача письма американской стороне состоится во вторник, 29 октября", – добавил политик.

Как сообщали новости "Сегодня", в США требуют внести полк "Азов" в список террористов – 40 конгрессменов подписались под соответствующим письмом Госдепу. Американские политики хотят поставить украинских воинов в один ряд с террористами ИГИЛ и Аль-Каиды. Конгрессмены мотивируют это тем, что "Азов" якобы рекрутирует, радикализирует и тренирует американских граждан годами".

В самом полку называют эти аргументы американцев чушью и информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность.

Как сообщали новости "Сегодня", в 2018 году ведущий исследователь BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер заявлял, что на Донбассе уже якобы используется летальное оружие из США и оно якобы было у "Азова". Речь шла о гранатометах американского производства, которые якобы были поставлены в Украину еще в 2017 году. В то же время в "Азове" прокомментировали ситуацию с американскими гранатометами.

Смотрите также видео, как бойцы полка "Азов" летом этого года уничтожили на Донбассе редчайшую российскую технику "Зоопарк". Этот комплекс является контрбатарейным современным радаром:

Видео: YouTube

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