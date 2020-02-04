В Раде ограничили доступ бывшим нардепам: подробности

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Бывшим народным депутатам запретили находится в кулуарах Верховной Рады. Они смогут пройти разве что на гостевой балкон. Соответствующее распоряжение издал глава парламента Дмитрий Разумков.

Так, распоряжением №37 "Об обеспечении правового режима государственной охраны административных зданий, сооружений и служебных помещений Верховной Рады" установлен новый порядок допуска для бывших нардепов. Теперь в перечне лиц, которые имеют доступ в кулуары Рады (первый, второй и третий этажи вне сессионного зала), больше нет депутатов предыдущих созывов. Отметим, что ранее они имели права там находиться.

Теперь же, согласно новым правилам, экс-нардепы смогут зайти разве что в гостевую ложу на балкон сессионного зала. Для журналистов в правилах ничего не изменилось.

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Так, появилась первая реакция от бывших народных избранников. Нардеп восьмого созыва Рады Леонид Емец неприятно удивлен нововведением.

"Народным депутатам прошлых созывов запретили вход в кулуары Рады. Никаких оснований для этого не было. Никто не буянил, за лацканы "слуг народа" не таскал. Очевидно, резон в том, что планируют принимать вещи настолько мерзкие, что хотят спрятаться за спину госохраны", – написал он в Facebook.

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Напомним, сегодня народные депутаты уволили министра развития громад и территорий Украины Алену Бабак, а следующим решением назначили ее преемника. Читайте подробней, что известно о Дмитрие Шмыгале.

Кроме того, как сообщали новости "Сегодня", Рада предварительно одобрила сокращение количества народных депутатов. Не все парламентарии в восторге от законопроекта Зеленского.

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