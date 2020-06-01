В Раде рассказали, когда возьмутся за всеукраинский референдум

Законопроект о всеукраинском референдуме могут вынести на рассмотрение Верховной Рады уже на этой пленарной неделе. Об этом сообщил на Согласительном совете вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

"На этой неделе мы провели консультации с институциями Швейцарской Конфедерации благодаря посольству относительно положений закона о всеукраинском референдуме. Мы провели большую дискуссию. На этой неделе точно (законопроект) будет внесен в Верховную Раду", – сказал он.

Также Стефанчук сообщил, что состоялось большое заседание рабочей группы по наработке закона "Об оппозиции" и поблагодарил представителей всех политических фракций и групп за активное обсуждение.

"Мы вышли на общее видение и определенную структуру данного законопроекта и продолжим работу над ним согласно утвержденному плану", – сказал вице-спикер.

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Кроме того, Стефанчук остановился на важных законопроектах, которые требуют рассмотрения в ближайшее время, среди которых: новая редакция закона "Об акционерных обществах" и законопроект "Об органах интеллектуальной собственности".

Отметим, что, согласно тексту законопроекта, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы об: утверждении изменений в разделы I (Общие основы), III (Выборы. Референдум), XIII (Внесение изменений в Конституцию) Конституции; решении вопроса общегосударственного значения; утверждении закона о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины; прекращении действия закона Украины или отдельных его положений. На всеукраинский референдум может выноситься одновременно не более трех вопросов. Решение, принятое во время референдума, может быть изменено путем всеукраинского референдума не ранее, чем через три года со дня его принятия.

Недавно Руслан Стефанчук рассказал, зачем Украине закон о референдуме. По его словам, на 29 году независимости Украина не имеет фундаментального законодательного акта, регламентирующего реализацию права народа на определение себя как высшего суверена в своем государстве.

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