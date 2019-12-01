Закон о референдумах: политологи рассказали о возможных рисках для Украины

Происходившее в Крыму и на Донбассе назвать «референдумами» нельзя, говорит эксперт

Фото: МИД Украины / Facebook

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Сегодня новые законы об общеукраинском и местном референдумах , объединенные в пакет законов "О народовластии", все еще дорабатываются. Каким будет этот пакет, еще неизвестно. Тем временем в обществе то и дело раздаются вопросы: нужно ли принимать закон о референдуме сейчас, когда Россия в полной мере продемонстрировала, что этот инструмент может быть обращен против Украины?

Эксперты сайта "Сегодня" утверждают, что стоит. Но только предусмотрев в нем соответствующие предохранители.

Основатель исследовательской компании Active Group Андрей Еременко подчеркивает, что "предохранители" в законе должны помочь избежать повторения истории с "гибридными" референдумами, когда идет агрессивный захват.

"С другой стороны, когда идет захват – референдумов-то и нет. То, что было в Крыму, в ОРДЛО, назвать референдумами никак нельзя. Оккупация и аннексия не зависят от того, есть референдум или нет его, есть закон о референдуме или нет. Заметьте, Россия получила военный контроль над Крымом, а затем провела псевдореферендум. Поэтому был бы закон о референдуме в Украине, не было бы – все равно", – говорит политолог,.

Профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань , в свою очередь, говорит о другой опасности, которую могут нести в себе референдумы.

"Закон должен быть, – говорит Алексей Гарань. – Другой вопрос, как четко он будет выписан. На местных референдумах нужно разрешить решать местные вопросы. Например, строим мы тут электростанцию или не строим, закрываем экологически вредные предприятия или нет. Закон о всеукраинском референдуме должен иметь серьезные предохранители. К примеру, в чем самая большая опасность? В том, что могут быть попытки принимать законы в обход парламента – на референдуме. Это то, что хотел в свое время сделать Янукович. И это прямой путь к диктатуре. Недаром референдумами часто пользуются диктаторы", – говорит эксперт.

Кроме того, по его словам, власть не должна злоупотреблять референдумами. И тем более выносить на них вопросы, раскалывающие общество.

"Я считаю, что есть вещи, которые правящее большинство должно решать самостоятельно, а не проводить через референдум. Должно брать на себя ответственность. Это в основном нужные, но непопулярные решения. Есть классические примеры – например, решения Маргарет Тэтчер", – отмечает политолог.

Напомним, одним из важнейших вопросов, который планируется вынести на общеукраинский референдум является продажа сельхозземель. Президент Владимир Зеленский уже заявил, что иностранцы не смогут покупать украинскую землю без референдума .

Больше мнений экспертов читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Референдум в Украине: чем опасен и зачем вообще нужен".

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