В Раде впервые за 70 лет обновили купол: опубликованы фото

Верховная Рада отремонтировала впервые за 70 лет купол здания в связи со сроками эксплуатации и изношенности: стекло нуждалось в замене, металлические конструкции необходимо было очистить от коррозии и покрасить, а также обработать герметиками, сообщает пресс-служба ВР.

Как рассказал главный специалист отдела организации строительства управления делами Верховной Рады Виктор Яремчук, последнее обновление конструкции произошло после разрушения авиабомбой во время Второй мировой войны в 1948 году. По его словам, с тех пор стекло потрескалось, герметики почти рассыпались, металлические части покрылись ржавчиной.

Отмечается, что подрядчика работ наняли через тендер, потратить на реконструкцию купола должны были 7,5 млн грн. Однако работы удалось выполнить раньше срока и сэкономить – в итоге цена ремонта оказалась 6,7 млн грн.

Напомним, простояв 70 лет, в 2012 году здание украинского парламента дало трещину из-за оползней на Печерских холмах. С тех пор над депутатскими головами висит прямая угроза в виде четырехтонной люстры, около 15 тонн металлоконструкций и пары тонн стекла самого купола. Кусок люстры даже падал на голову нардепу Нестору Шуфричу.

Как сообщалось, в августе в Раде опустили люстру для ремонта. На опубликованном фото видно можно увидеть, как люстру опустили и положили на депутатские столы.