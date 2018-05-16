В Раде задумались о создании законов для защиты украинских заробитчан

Остановить трудовую миграцию и создать условия для возвращения украинцев домой – в парламенте депутаты объединяются в межфракционную группу, которая займется усовершенствованием старых и разработкой новых законов для защиты соотечественников, работающих за границей.

Следующим шагом, по мнению народного депутата, главы фракции "Народного Фронта" Максима Бурбака должно стать создание единого ведомства для реализации государственной политики относительно трудовых мигрантов.

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"Фракция "Народный фронт" призывает парламент и правительство повернуться лицом к трудовым мигрантам. Украина сильно нуждается в своих гражданах. Мы перестраиваем экономику в новом для Украины режиме, в режиме зоны свободной торговли с ЕС. На этом этапе нужны руки, мозги. Параллельно мы сдерживаем агрессора и боремся за полную экономическую независимость от него", – заявил Максим Бурбак.

Напомним, заработки за границей получили альтернативу в Украине - специалисты рабочих профессий объединяются в "Службы мастеров" в своих городах.

А с 1 января Кабмин формально ввел для работодателей обязательные 4% квоты на трудоустройство сотрудников старше 45 лет. Однако система выплат для тех, кто не выбрал квоту, не была озвучена.