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В Раде зарегистрирован президентский законопроект о выборах

22 мая, 13:43

Документ будет распечатан и роздан народным депутатам для ознакомления

Здание Верховной Рады в Киеве
Здание Верховной Рады в Киеве. Фото: AFP

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект авторства президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины.

Как сообщается на сайте парламента, соответствующий проект закона №10319 зарегистрировал 22 мая 2019 года.

На данный момент текст документа на сайте Рады отсутствует.

Спикер Андрей Парубий заявил, что был шокирован президентским законопроектом об изменениях избирательного законодательства, который предлагает закрытые списки.

Спикер сообщил, что законопроекты (об изменениях в законы о выборах народных депутатов, а также – о публичных закупках) будут распечатаны и розданы народным депутатам для ознакомления, после чего он поставит их на голосование для включения в повестку дня.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский распорядился прекратить полномочия Верховной Рады. Об этом говорится в президентском указе №303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", который 21 мая опубликовала пресс-служба Администрации президента.

"Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва", – говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня своей публикации.

Напомним, что ранее в Администрации президента Украины прошли консультации Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракцийи групп. На длившейся более двух часов встречи были подняты вопросы освобождения украинских узников из российского плена, изменения избирательного законодательства и дата досрочных парламентских выборов.


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Тег Верховная Рада, Парубий, закон о выборах

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Источник:

Интерфакс-Украина

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