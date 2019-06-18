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В Раде зарегистрирован законопроект по защите прав трудовых мигрантов

18 июня, 12:52

Автор законопроекта – глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак

Фото: nfront.org.ua
Фото: nfront.org.ua.

Руководитель фракции "Народный фронт", депутат-мажоритарщик от 204-го избирательного округа Максим Бурбак зарегистрировал законопроект, который будет отстаивать интересы украинских трудовых мигрантов за рубежом. Об этом он сегодня объявил во время Согласительного совета.

"Зарегистрировал законопроект по защите трудовых мигрантов. Это важнейший проект, разработанный по просьбе наших соотечественников, работающих сейчас за рубежом", – отметил автор законопроекта.

Законопроект вносит четкие конкретные изменения в рамочный Закон "О внешней трудовой миграции" (относительно задач органов власти; по пенсионному обеспечению и налогообложению), а также в Закон "Об образовании". В законопроекте четко выписаны обязанности государства по практической защите украинских мигрантов. Прежде всего речь идет о школах, созданных украинскими общинами в Испании, Италии, Португалии, в других странах.

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"Мы четко выписываем обязанности государства по практической защите украинских трудовых мигрантов. Потому что сейчас права иностранцев в Украине местами защищены лучше, чем права украинцев на заработках. Мы должны защитить их права", – подчеркнул Максим Бурбак.

Целью законопроекта является совершенствование защиты прав внешних трудовых мигрантов. В частности, полномочий и ответственности органов власти, конкретных обязанностей государства по защите трудовых мигрантов.

Сегодня Конституция и законодательство теоретически гарантируют украинцам определенные права независимо от места проживания. Однако, за рубежом реализация этих прав гражданами существенно затруднена – в первую очередь из-за пробелов в законодательстве.

Перед написанием законопроекта Максим Бурбак провел ряд встреч с общинами украинских трудовых мигрантов в Испании, Италии и Соединенных Штатах. По результатам встреч вместе с экспертами были сформулированы первоочередные законодательные новации.

Напомним, ранее Максим Бурбак отмечал, что новый президент, правительство и парламент должны работать вместе.

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Тег закон, Конституция, законопроект, Бурбак, народный фронт, Максим Бурбак

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