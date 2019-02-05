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В России предложили вернуться к договоренности Порошенко и Путина по политзаключенным

Сегодня, 11:37

Сейчас идут переговоры по посещению удерживаемых в РФ украинцев и россиян в Украине

Путин и Порошенко
Путин и Порошенко. Фото: Сегодня
В России предложили вернуться к договоренности Порошенко и Путина по политзаключенным //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/959/0d9/5c59590d970ca.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/959/0d9/5c59590d970ca.jpg Политика Сейчас идут переговоры по посещению удерживаемых в РФ украинцев и россиян в Украине

Российская сторона предлагает вернуться к договоренностям президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина о взаимном посещении обмудсменами удерживаемых в РФ и Украине лиц. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова.

По ее словам, из Министерства иностранных дел РФ пришел ответ на ее запрос по посещению украинцев, незаконно удерживаемых в России и оккупированном Крыму.

"Я получила следующий ответ: что, мол, давайте вернемся к тем договоренностям, которые были достигнуты еще летом между двумя президентами. И я передала такой список через МИД Украины и в МИД РФ, к кому я хотела бы попасть. И жду такой список от госпожи Москальковой (российского омбудсмена)", – сказала Денисова и добавила, что сейчас идут переговоры по посещению удерживаемых в РФ украинцев и россиян в Украине.

Напомним, 9 июня Порошенко и Путин обсудили освобождение украинских политзаключенных. Как стало известно, главы государств договорились, что уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан. Однако, несмотря на договоренность, украинского омбудсмена Людмилу Денисову не пустили к украинскому политзаключенному журналисту Роману Сущенко.

21 июня Порошенко снова созвонился с Путиным. Украинский лидер призвал президента РФ освободить украинских заложников, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах и на территории оккупированных Крыма и Донбасса. Также поднималась тема украинца Олега Сенцова. Порошенко отметил важность допуска украинского омбудсмена к Олегу и другим удерживаемым украинцам.

Позже Денисова заявила, что Россия нарушила договоренность между Путиным и Порошенко. Она обвинила российскую сторону в срыве процесса посещения украинских политзаключенных и четко дала понять, что омбудсмен РФ попадет к удерживаемым в Украине россиянам только по принципу взаимности.

В то же время в Кремле ответили на обвинения в срыве договоренностей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил ситуацию с недопуском украинского омбудсмена в колонии к украинцу Олегу Сенцову.

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Тег Россия, Путин, Порошенко, Денисова, омбудсмен, политзаключенные

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Источник:

УНИАН

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