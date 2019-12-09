В России вынесли жесткий приговор украинскому экс-министру Рудьковскому

Россияне присудили серьезное наказание для бывшего украинского чиновника за то, что он якобы бросил камень в посольство

Николай Рудьковский / Фото: Сегодня

В России завершили расследование по украинскому экс-министру транспорта Николаю Рудьковскому. Сегодня суд признал его виновным в нападении на посольство России в Киеве в 2014 году. Такое решение огласила судья Московского городского суда.

Россияне дали ему тюремный срок за то, что он бросил камень в здание посольства, а также взыскал с экс-министра более 14 млн российских рублей для компенсации нанесенного ущерба российскому посольству.

"Суд приговорил: признать Рудьковского Николая Николаевича виновным и назначить ему наказание сроком на два года с отбыванием в колонии общего режима", – сказала она.

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Стоит отметить, что прокурор в ходе заседания суда просил для Рудьковского шесть лет тюрьмы. данный приговор еще может быть обжалован защитой бывшего чиновника.

Как сообщали новости "Сегодня", задержали Рудьковского в Москве 1 октября 2018 года, после чего отправили его в следственный изолятор, продлевая сроки ареста.

Как известно, в России ему инкриминировали нападение на российское посольство в Киеве 14 июня 2014 года, которое якобы он и другие активисты забрасывали камнями, яйцами, краской. Акция протеста под российским диппредставительством в Киеве началась после того, как поддерживаемые Россией боевики сбили транспортный Ил-76 под Луганском, в результате чего погибли 49 военнослужащих.

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