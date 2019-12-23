В России заявили о готовности отменить санкции против Украины и назвали условие

По словам Медведева, санкции могут быть отменены по инициативе Киева

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова отменить санкции против Украины на двусторонней основе, если со стороны Киева будет такая инициатива.

"Мы им (Киеву) всегда говорили: "Мы готовы рассмотреть вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть инициатива с вашей стороны, потому что вы их вначале ввели", – заявил он.

Кроме того, Медведев добавил, что Россия "все равно остается для Украины крупнейшим рынком и крупнейшим торговым партнером, несмотря ни на что".

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По его словам, речь идет о миллиардах долларов торгового оборота, что значимо и для России, и для Украины.

Медведев также отметил, что контактов на уровне глав правительств РФ и Украины пока не намечается, но не исключил возобновления общения на правительственном уровне, если украинский премьер этого захочет.

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Отдельно глава российского правительства напомнил, что в свое время общался с главой правительства Украины Арсением Яценюком, а со следующим премьером Владимиром Гройсманом и нынешним Алексеем Гончаруком не говорил.

Напомним, Россия регулярно расширяет запрет на ввоз украинских товаров. По словам главы российского правительства Дмитрия Медведева, такие меры – ответ на торговые ограничения со стороны Украины. Впрочем, и Украина вводила свои ограничения в ответ на торговую агрессию со стороны РФ.

Так,запрет на российские товары в Украине был введен с 10 января 2016 года в ответ на аналогичные действия РФ. В конце 2019 года Кабмин продлил его до 31 декабря 2019 года. Соответствующее решение потеряет силу 1 января 2020 года.

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