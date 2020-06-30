В "Слуге народа" назвали главные достижения Рады за последние месяцы

Главные достижения третьей сессии Верховной Рады – это принятие важных законов для сотрудничества с Международным валютным фондом, завершение децентрализации и четкая работа по преодолению эпидемии коронавируса. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

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Он разделил нынешнюю сессию парламента на три больших блока.

"Первый большой блок – утверждение пакета т.н. "МВФовских" законов. Которые принимались трудно, сложно. Это законы об открытии рынка земли и закон относительно банковской деятельности. Открытие рынка земли – это вообще серьезное событие для страны. Долгое время этот процесс блокировался, при том, что эта реформа очень важна и очень необходима. И важно, что мы утвердили ее, максимально обсудив проект с разными сторонами – и фермерами, и крупными аграрными холдингами, и международными партнерами. И нашли компромиссный вариант. На утверждение этих двух законов действительно ушло много сил и времени. По банковскому закону, если помните, нам пришлось создать и применять отдельную процедуру, призванную преодолеть "поправочный спам", – сказал Корниенко.

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Вторым важным блоком политик назвал текущие реформы, которых было много – это и экономические реформы, и небольшие реформы, связанные с правовой сферой.

"Это завершение реформы децентрализации: именно на этой сессии мы утвердили законы, которые позволили завершить объединение громад. И, я надеюсь, на следующей неделе будет принято решение по районам (постановление об образовании и ликвидации районов во всех областях Украины и в АР Крым, согласно которому вместо 490 существующих в Украине будет создано 129 новых районов. – Авт.). Это наша попытка дальнейшей реформы и улучшения избирательного законодательства", – подчеркнул депутат.

"И, наконец, третий блок – это все, что касается реакции парламента на эпидемическую ситуацию. Верховная Рада собиралась, принимала необходимые решения, несмотря на карантин и несмотря на то, что очень много парламентариев переболели. Двадцатая часть Верховной Рады переболела. Но еще очень много было депутатов, которые не болели, но уходили на самоизоляцию – целыми комитетами и фракциями. Тем не менее мы работали. Утвердили антиковидовские законы, создали по предложению правительства фонд для борьбы с COVID", – резюмировал "слуга народа".

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Комитет избирателей Украины подсчитал, сколько "слуг народа" ни разу не выступили в Раде за девять месяцев работы. Руководитель КИУ Алексей Кошель назвал две причины, почему "слуги народа" не особо активны.

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Смотрите в сюжете, что предполагает один из важнейших за последнее время законов – об открытии рынка земли:

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