В "Слуге народа" появляются группы влияния: Арахамия раскрыл "внутреннюю кухню"

Во фракции уже придумали, как бороться с неформальными группами влияния

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Во фракции "Слуга народа" за первые четыре месяца работы было немало скандалов, после чего в политической силе начали возникать отдельные группы. Лидер фракции Давид Арахамия заявил, что уже наработали методы борьбы с такими внутренними "объединениями".

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Мы сначала нервно реагировали на любые проявления групп. Потом мы поняли, что полностью убить группы почти невозможно. Всегда могут появиться новые группы, поэтому нужно наработать технологию работы с малыми группами. Здесь ключевое слово – малыми. Это 10-12 человек до 15 максимум. Для нас это мало, это 10% от общего состава. Если больше – это для нас угроза, мы с этим будем активно бороться … Когда группа большая, надо снизить ее влияние до 10% максимум … Поэтому мы к этому готовы и более или менее уже наработали методологию работы с этими группами", – сказал он.

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По его словам, у этих т.н. групп нет политики – только интересы. И фракции нужно понимать эти интересы, чтобы легче тебе работать с этими группами с точки зрения оказания на них давления – "ты знаешь, какие у них болезненные места".

"Помните, сначала многие улыбались с "большого брата" (внутренняя служба безопасности политсилы – ред.)? Фактически, сейчас эта система помогает диагностировать на раннем этапе появление этих групп. Это просто система анализа статистического распределения голосов. Есть нормальное голосования, а есть аномальное. Если аномальное приобретает системный характер, ты понимаешь, что это уже что-то не так", – объяснил Арахамия.

Напомним, ранее "слуга народа" Николай Тищенко в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, как решаются споры в Раде. По его словам, в сессионный зал парламента стараются не выносить спорных вопросов.

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