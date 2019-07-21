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В США озвучили ожидания от выборов в Украине

21 июля, 09:18

В Украине стартовали парламентские выборы и США следят за избирательным процессом

Уильям Тейлор. Фото: посольства США
Уильям Тейлор. Фото: посольства США.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор ожидает честных и мирных парламентских выборов. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter американского посольства в Украине.

"Украинцы отправляются на избирательные участки, чтобы выбрать своих представителей в Верховной Раде – желаю им всего наилучшего в этом деле. Украинская демократия в действии вдохновляет. Соединенные Штаты вместе с народом Украины ожидают мирных, свободных и честных выборов", – заявил он.

Напомним, на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидата: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Читайте подробней о списках всех партий, которые пытаются попасть в Раду.

По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады. Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.

В то же время накануне дня голосования, в "день тишины", в полицию поступило почти 570 сообщений о нарушениях. Следственными подразделениями начато 11 уголовных производств.

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Тег выборы, США, посол, тейлор

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