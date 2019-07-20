В "день тишины" в полицию поступило почти 570 сообщений о нарушениях
Следственными подразделениями начато 11 уголовных производств
В день тишины (по состоянию на 18.00) накануне выборов в Верховную Раду в полицию поступило 570 сообщений и заявлений о нарушениях, открыто одиннадцать уголовных производств.
"В "день тишины" в полицию поступило более 570 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного законодательства. По состоянию на 18:00 больше всего сообщений поступило в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях. Следственными подразделениями начато 11 уголовных производств", – сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Фейсбук.
Напомним, что в столице полиция за период предвыборной кампании на внеочередных выборах в Верховную Раду зарегистрировала 642 нарушения в избирательной сфере. Также расследуется 38 уголовных производств.
Кроме этого, следователи Национальной полиции вызвали на допрос 97 кандидатов в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах по фактам использования ими брендов других политических сил.
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