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В США предлагают увеличить помощь Украине в оборонном бюджете на 2020 год

23 мая, 21:00

Это на 50 млн долларов превышает ассигнования текущего год

Фото: REUTERS/Maddie McGarvey
Фото: REUTERS/Maddie McGarvey.

Сенат США предлагает увеличить до 300 млн долларов помощь Украине в оборонном бюджете на 2020 год. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США.

"Сенат США предлагает увеличить до 300 млн долл. и существенно расширить помощь на политику безопасности Украине в оборонном бюджете на 2020 год", – говорится в сообщении.

По данным посольства, Комитет по вооруженным силам Сената США утвердил проект закона о "Бюджете США на 2020 на нужды национальной обороны", которым санкционировано выделение Пентагону 300 млн долларов для предоставления помощи на политику безопасности Украине, что на 50 млн долларов превышает ассигнования текущего года.

Из указанной суммы 100 млн долларов должны быть направлены исключительно на летальные виды вооружений, говорится в сообщении.

"Согласно документу, предлагается расширить направление помощи США в укреплении обороноспособности Вооруженных Сил Украины путем включения в нее средств береговой обороны и противокорабельных ракет. Закон о "Бюджете США на 2020 на нужды национальной обороны" вступит в силу после его принятия Сенатом и Палатой представителей и подписания Президентом США", – говорится в сообщении.

В посольстве также выразили благодарность Комитету по вооруженным силам Сената "за важное решение, направленное на усиление безопасности и обороны помощи США Украинскому государству в борьбе с российской агрессией, что продолжается".

Напомним, начиная с 2014 года, США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защиты ее границ.

Как сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, бюджетные проекты на 2020 год, которые сейчас рассматриваются Конгрессом США, предусматривают увеличение поддержки Украины в оборонной сфере по сравнению с текущим годом.

В сентябре 2018 года Украине передали два американских катера "Айленд" для Военно-морских сил Украины. Их в Балтиморе принимал лично президент Украины Петр Порошенко с командующим ВМС Игорем Воронченко.

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Тег бюджет, США, помощь, оборонка

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Источник:

УНН

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