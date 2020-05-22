В США выступили с жестким заявлением по военному призыву в оккупированном Крыму

Страна-оккупант не имеет права привлекать жителей полуострова к службе в своей армии

Россия уже несколько лет призывает крымчан в армию, нарушая тем самым Женевскую конвенцию. Постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор призвал Москву прекратить отправлять жителей оккупированного полуострова на службу в российскую армию и вернуть Крым Украине, передает американское посольство в Украине.

Он напомнил, что принудительное привлечение лиц, защищенных Четвертой Женевской конвенцией, к службе в вооруженных силах страны-оккупанта – это грубое нарушение Женевской конвенции. Однако Россия проводит ежегодные весенне-осенние военные призывы в Крыму с 2015 года.

Дипломат отметил, что, согласно отчету генсекретаря ООН за август 2019 года, как минимум 18 тысяч мужчин в Крыму были призваны под угрозой уголовного преследования на службу в Вооруженные силы РФ, часть из которых была направлена ​​на военные базы на территорию РФ. Осенью того же года на службу оккупанты отправили 2,6 тысячи человек, а этой весной планировалось на 3,3 тысячи больше. Общее количество только в течение года составит 24 тысячи крымчан.

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"Россия пыталась замаскировать свою военную оккупацию в Крыму поспешно организованным мошенническим "референдумом" в марте 2014 года и другими усилиями. Государства в своем большинстве отвергли эту шараду, в том числе в нескольких резолюциях Генеральной ассамблеи ООН. Крым является частью Украины, несмотря на усилия российского правительства сделать вид, будто это не так. Согласно статье 47 Четвертой Женевской конвенции, мошеннический референдум и попытка аннексии не могут лишить лиц, защищенных настоящей Конвенцией, от защиты, пока эта Конвенция продолжает применяться … Статья 51 Четвертой Женевской конвенции отмечает, что оккупационная власть не может принуждать защищенных лиц к службе в ее вооруженных или вспомогательных силах", – сказал Гилмор.

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В то же время международному сообществу стало известно о 71 уголовном производстве об уклонении от призыва к военной службе и 63 обвинительных приговорах в период с2017 по 2019 годы.

"Призывы жителей Крыма в российские Вооруженные силы противоречат международному гуманитарному законодательству по военным оккупациям. Мы призываем Россию немедленно прекратить кампанию призыва жителей Крыма, прекратить другие злоупотребления и вернуть контроль над полуостровом Украине. Грубые нарушения международного права должны прекратиться", – резюмировал представитель США в ОБСЕ.

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Как сообщали новости "Сегодня", в начале апреля Киев жестко отреагировал на военный призыв в оккупированном Крыму. Дипломаты отмечают, что оккупантов даже не останавливает разбушевавшийся на полуострове коронавирус.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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