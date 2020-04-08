Киев жестко отреагировал на "военный призыв" в оккупированном Крыму

Россия уже давно начала призывать крымчан в армию. И даже в этом году, несмотря на пандемию коронавируса, оккупанты не собираются отменять на полуострове незаконный весенний "призыв" в армию. Министерство иностранных дел Украины выступило с решительным протестом и резко осудило действия России.

Отмечается, что с территории оккупированного Крыма этой весной в ряды российской армии планируют отправить на прохождение "срочной военной службы" почти 3,3 тыс. человек. Более того, большинство из юношей отправят в Южный военный округ, воинские части которого непосредственно задействованы в войне на Донбассе.

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"Такие действия РФ являются грубым нарушением международного гуманитарного права, которое запрещает России, как государству-оккупанту, заставлять служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Также запрещено оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию, а также перемещать лиц, находящихся под защитой (Женевской конвенции), за пределы оккупированной территории… В условиях, когда весь мир борется со стремительным распространением пандемии COVID-19, объявление так называемого "весеннего призыва" выглядит особенно брутально… МИД Украины требует от РФ отменить призыв на "военную службу" на временно оккупированной территории Крыма и города Севастополь и обеспечить безусловное выполнение своих международных обязательств как государства-оккупанта", – говорится в заявлении.

Отметим, что жители оккупированного полуостров уже не впервые призываются в российскую армию. В связи с этим крымчанам дали пять советов, как "откосить" от "призыва" оккупантов в Крыму.

На днях стало известно, что оккупанты будут свозить в Крым военных с коронавирусом. Минобороны России будет направлять своих больных военных на украинский полуостров и размещать их в Севастополе.

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