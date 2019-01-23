В суде уточнили детали по приговору Януковичу
Судьи могут не справиться вынести приговор за один день, так как зачитывать придется много
Приговор экс-президенту Виктору Януковичу по делу о госизмене Оболонский районный суд Киева будет зачитывать в полном объеме. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Инна Свинаренко.
По ее словам, судья будет оглашать решение суда полностью, а не только вступительную и резолютивную части.
"Начнем в 9.00 и будем работать", – сказала Свинаренко.
В то же время она не уверена, что удастся закончить с приговором завтра, 24 января, так как пока нельзя сказать, каков объем материалов, ведь судьи еще находятся в совещательной комнате.
Напомним, 5 декабря стало известно, что Оболонский районный суд Киева готовится озвучить приговор Януковичу в деле о госизмене. До этого обвиняемому предлагали выступить с последним словом, однако этого не произошло по причине его якобы госпитализации из-за полученной травмы после игры в теннис. Однако суд все же отказался перенести последние слово и ждать, пока экс-гарант поправится.
В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что, если Януковича признают виновным, то отберут все. Пока экс-гаранта не могут достать в России, но у обвинительного приговора есть и другой любопытный момент – конфискация всего имущества.
Как известно, Янукович обвиняется в госизмене, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны.
Вы сейчас просматриваете новость " В суде уточнили детали по приговору Януковичу". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Лучше кочергу в задницу, чем выпустить Луценко": генпрокурор рассказал историю о Януковиче
По словам Луценко, однажды он запустил в Януковича хрустальный графин
Драки адвокатов и срывы заседаний: что нужно знать о том, как Янукович затягивал суд
Дело экс-президента было передано в суд представителями военной прокуратуры еще 12 марта 2017 года