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В суде уточнили детали по приговору Януковичу

Сегодня, 14:29

Судьи могут не справиться вынести приговор за один день, так как зачитывать придется много

Фото: AFP
В суде уточнили детали по приговору Януковичу //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/85d/db9/5c485ddb979f4.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/85d/db9/5c485ddb979f4.jpg Политика Судьи могут не справиться вынести приговор за один день, так как зачитывать придется много

Приговор экс-президенту Виктору Януковичу по делу о госизмене Оболонский районный суд Киева будет зачитывать в полном объеме. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Инна Свинаренко.


По ее словам, судья будет оглашать решение суда полностью, а не только вступительную и резолютивную части.

"Начнем в 9.00 и будем работать", – сказала Свинаренко.

В то же время она не уверена, что удастся закончить с приговором завтра, 24 января, так как пока нельзя сказать, каков объем материалов, ведь судьи еще находятся в совещательной комнате.

Напомним, 5 декабря стало известно, что Оболонский районный суд Киева готовится озвучить приговор Януковичу в деле о госизмене. До этого обвиняемому предлагали выступить с последним словом, однако этого не произошло по причине его якобы госпитализации из-за полученной травмы после игры в теннис. Однако суд все же отказался перенести последние слово и ждать, пока экс-гарант поправится.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что, если Януковича признают виновным, то отберут все. Пока экс-гаранта не могут достать в России, но у обвинительного приговора есть и другой любопытный момент – конфискация всего имущества.

Как известно, Янукович обвиняется в госизмене, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны.

суд, Янукович, приговор

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Источник:

УНИАН

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