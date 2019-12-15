В Сумах двое мужчин в балаклавах избили нардепа

Ананченко рассказал, что нападение произошло, когда он возвращался домой

Фото: Михаил Ананченко/Facebook

В Сумах в воскресенье, 15 декабря, двое мужчин в балаклавах избили народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Михаила Ананченко.

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook. Ананченко рассказал, что нападение произошло, когда он возвращался домой.

"Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе", – подчеркнул депутат.

"Хочу заявить, чтобы любые хулиганские и другие противоправные действия в отношении нашей команды не изменят политического курса партии. С ответственностью заявляю, что наша политическая сила всегда будет придерживаться конструктива и готова слушать мнение каждого гражданина исключительно в правовом поле", – написал он.

Ананченко добавил, что надеется на быструю реакцию правоохранителей на случившееся.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 346 (насилие в отношении народного депутата Украины) УК Украины. Начато комплекс неотложных следственно розыскных мероприятий, – сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

Напомним, совсем недавно новости "Сегодня" писали о том, как в Раде "слуги народа" подрались из-за женщины. Ирина Верещук рассказала, что произошло внутри политической силы и кто виновник конфликта.

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