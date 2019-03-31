В Украине начались выборы президента
По всей стране открылись избирательные участки
Сегодня, 31 марта, в 8:00 по всей Украине (кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма и Севастополя ) открылись избирательные участки для проведения первого тура выборов президента страны.
Избирательные участки будут работать до 20:00.
Ранее сообщалось, что длина бюллетеня составит 80 сантиметров, поскольку в нем будут указаны фамилии 39-ти кандидатов на высший государственный пост. Фамилии идут в алфавитном порядке, без нумерации.
Напомним, сайт "Сегодня" будет вести хронику событий – будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий.
Фото, видео с избирательных участков, возможные нарушения, экзит-полы и первые результаты – обо всем этом читайте в нашей онлайн-хронике.
Кроме того, журналисты "Сегодня" покажут и расскажут, как голосуют украинцы во всем мире.
О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.
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