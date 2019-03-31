В Украине начались выборы президента

По всей стране открылись избирательные участки

В Украине начались выборы президента 2019-03-31T08:00:00+03:00 Политика По всей стране открылись избирательные участки

Сегодня, 31 марта, в 8:00 по всей Украине (кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма и Севастополя ) открылись избирательные участки для проведения первого тура выборов президента страны.

Избирательные участки будут работать до 20:00.

Ранее сообщалось, что длина бюллетеня составит 80 сантиметров, поскольку в нем будут указаны фамилии 39-ти кандидатов на высший государственный пост. Фамилии идут в алфавитном порядке, без нумерации.

Первыми на избирательные участки пришли пенсионеры / Фото Александра Мещерского,"Сегодня"

Напомним, сайт "Сегодня" будет вести хронику событий – будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий.

Возле избирательных участков – немноголюдно / Фото Александра Мещерского,"Сегодня"

Фото, видео с избирательных участков, возможные нарушения, экзит-полы и первые результаты – обо всем этом читайте в нашей онлайн-хронике.

Кроме того, журналисты "Сегодня" покажут и расскажут, как голосуют украинцы во всем мире.

О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.

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