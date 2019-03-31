Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Новости политики

В Украине начались выборы президента

Сегодня, 08:00

По всей стране открылись избирательные участки

В Украине начались выборы президента Политика По всей стране открылись избирательные участки

Сегодня, 31 марта, в 8:00 по всей Украине (кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма и Севастополя ) открылись избирательные участки для проведения первого тура выборов президента страны.

Избирательные участки будут работать до 20:00.

Ранее сообщалось, что длина бюллетеня составит 80 сантиметров, поскольку в нем будут указаны фамилии 39-ти кандидатов на высший государственный пост. Фамилии идут в алфавитном порядке, без нумерации.

Первыми на избирательные участки пришли пенсионеры / Фото Александра Мещерского,"Сегодня"

Напомним, сайт "Сегодня" будет вести хронику событий – будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий.

Возле избирательных участков – немноголюдно / Фото Александра Мещерского,"Сегодня"

Фото, видео с избирательных участков, возможные нарушения, экзит-полы и первые результаты – обо всем этом читайте в нашей онлайн-хронике.

Кроме того, журналисты "Сегодня" покажут и расскажут, как голосуют украинцы во всем мире.

О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине начались выборы президента". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Измены и разводы: чем обидели мужчины сестер Арнтгольц

Панайотов разговаривал с Началовой за несколько часов до комы

Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью

Советы бегуньям с большой грудью

Планка: упражнение для суперстройности или путь к инсульту?

Как бегать с большой грудью?

МВФ, США и ЕС обратились к украинским властям с просьбой

До мурашек! Леонид Агутин высказался об отношениях с Анжеликой

"Укроборонпром" начинает производство автоматических пушек

Полицейский застрелил мать чемпиона мира по боксу
Загрузка...

Брексит: Британия идет на самый плохой вариант

Вчера, 07:39

Парламент Соединенного Королевства снова провалил голосование по "цивилизованному" выходу из ЕС

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Домашних насильников в Украине будут вносить в специальный реестр

Вчера, 07:00

Кабмин создает реестр случаев домашнего насилия. Юрис­ты опасаются утечки данных

Какие рекорды были установлены в марте: самые длинные волосы и четыре сотни бандур

Вчера, 06:40

"Сегодня" собрала главные достижения народа в начале весны

Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна

Мария Куликова: «Эта встреча перевернула всю мою жизнь»

Ани Лорак порадовала фанатов неожиданным известием