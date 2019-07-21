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В Украине начались выборы Верховной Рады

21 июля, 08:00

В 8:00 открылись двери почти 30 тысяч избирательных участков

Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Фото: REUTERS/Kacper Pempel.

Сегодня в Украине проходят внеочередные выборы народных депутатов . Ровно в 8:00 по всей стране, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, открылись 29886 избирательных участков, на которых будут выбирать Верховную Раду IX созыва. Голосование продлится до 20:00, после чего станут известны результаты экзит-полов.

Новости "Сегодня" будут активно следить за ходом голосования и оперативно информировать своих читателей о всех нарушениях и инцидентах на выборах, публиковать фото и выкладывать видео с избирательных участков.

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Напомним, на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созывана 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидата: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.

За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады.

Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.

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Тег Верховная Рада, выборы в парламент , выборы 2019

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