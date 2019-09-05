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В Украине начинает работу Антикоррупционный суд

5 сентября, 09:40

Новая судебная инстанция будет заниматься коррупцией высокопоставленных чиновников

Скриншот

Скриншот

С сегодняшнего дня, 5 сентября, в Украине начинает работу Высший антикоррупционный суд (ВАКС), который будет рассматривать уголовные производства по топ-коррупционерам по ходатайству Национального антикоррупционного бюро.

Напомним, что в мае на собрании "антикоррупционных" судей была определена дата 5 сентября начала работы ВАКС. Информация о начале его работы должна быть обнародована на веб-портале "Судебная власть" и в газете "Голос Украины".

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Отметим, что создание Антикоррупционного суда – это было одним из главных требований международных партнеров Украины для дальнейшего сотрудничества. Так, главой суда была избрана Елена Танасевич, а в состав новой судебной инстанции вошли 38 судей.

В июне 2018 года Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде. На ВАКС возлагается рассмотрение уголовных производств как в отношении коррупционных преступлений, определенных коррупционными Уголовным кодексом Украины (а именно преступления, предусмотренные статьями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 Уголовного кодекса Украины, в случае их совершение путем злоупотребления служебным положением, статьями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368 – 369-2 Уголовного кодекса Украины), так и в отношении других связанных и объединенных с ними в одно уголовное производство преступлений. Другими словами, Антикоррупционному суду подсудны уголовные производства по коррупционным преступлениям в случае, если размер предмета преступления или нанесенного ущерба в 500 и более раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц (на данный момент – 968 тыс. гривен).

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Как сообщали новости "Сегодня", в начале июля президент Владимир Зеленский внесен в Раду законопроект относительно начала работы Антикоррупционного суда. Он отметил огромную загруженность судей – в ВАКС должны будут попасть около 3600 уголовных производств, из которых только 5% – в отношении высокопоставленной коррупции, которую расследовали детективы НАБУ. Поэтому документом предлагается устранить эту проблему, чтобы судьи Антикоррупционного суда занимались делами топ-коррупционеров.

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Источник: Сегодня

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