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"День тишины" в Украине: что нельзя нарушать

20 июля, 02:00

В "день тишины" запрещается публикация агитационных материалов в средствах массовой информации

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Жизнь на паузе. Из-за избирательных циклов в бюджете — недобор, а эксперты обещают рост цен. Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Украине в субботу, 20 июля, наступил "день тишины" перед днем голосования за кандидатов в нардепы в воскресенье, 21 июля.

"Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов", – говорится в статье закона.

Согласно закону, в "день тишины" запрещается "публикация агитационных материалов в средствах массовой информации, распространение избирательных листовок, расклеивание избирательных плакатов, публичные призывы голосовать за или против кандидатов и распространение политической рекламы".

Также запрещается проведение массовых акций (собраний, митингов, шествий, демонстраций, пикетов) от имени партии, кандидаты в депутаты от которой зарегистрированы в общегосударственном округе, кандидатов в депутаты, распространение агитационных материалов.

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Закон также определяет, что предвыборные агитационные материалы снимаются с 24 часов последней пятницы, которая предшествует дню выборов, соответствующими службами местных органов исполнительной власти.

Задача "дня тишины" — обеспечить каждому избирателю самостоятельность выбора. 

Согласно ст. 212-10 Кодекса Украины об административных нарушениях, проведение предвыборной агитации вне сроков, в запрещенных или неустановленных законом местах влечет наложение штрафа на граждан от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (510-850 грн) и на должностных лиц – от 50 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-1360 грн). 

В ближайшее воскресенье, 21 июля, в Украине пройдут внеочередные выборынародных депутатов (кроме временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, Севастополя, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей).

На выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидата: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.

За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады.

Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.

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Тег политика, выборы, Верховная Рада, Украина, день тишины, выборы в парламент

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