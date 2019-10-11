В Украине планируют отказаться от устаревших медицинских справок

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В Министерстве здравоохранения Украины предложили новую реформу и планируют отказаться от устаревших медицинских справок.

Сейчас медицинские справки необходимы, к примеру, при поступлении ребенка в школу или для посещения бассейна, их требуют в вузах и некоторых государственные учреждения. Получение справок отбирает у людей время, которое они тратят в длинных очередях.

Однако многие жалуются, что на часто оформление медицинских справок – это просто фикция, говорится в эфире программы "Утро с Украиной". Во многих случаях медицинские справки никто не проверяет.

"Отказ от медицинских справок, которые, по сути, очень часто являются просто инструментом для коррупции и инструментом для заработка компаний, организаций, предоставляющих услуги. Эту медицинскую справку можно купить за условные 200 гривен, не выходя из дома. Это не является сейчас подтверждением состояния здоровья", – уверена специалист по подбору персонала Юлия Дрожжин.

Чтобы не разводить коррупцию и бюрократию в дальнейшем, Министерство здравоохранения уже планирует внести изменения в систему. Но от этого могут пострадать некоторые стороны процесса. Например, компании, которые на этом зарабатывают. Но и для кадровиков такие изменения пережить непросто.

"Потребуется время для адаптации персонала, работающего с оформлением документов, кадровиков, HR-менеджеров. Они привыкли, что им приносят бумажки, оформляют их, хранят в папках. Система будет меняться, она потребует изучения новые подходов", – заявила эксперт.

В свою очередь, советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов отметил, что сделать ревизию медицинских справок планируют уже в ближайшее время и радикальным образом.

"В течение недели-двух мы там будем все изучать, дальше рабочие группы и четкие решения: это отменяем, это отменяем, это унифицируем, это переводим в электронную форму", – пояснил Раимов.

Что конкретно предложат украинцам – чиновники пока решают. Но всех граждан уже призывают участвовать в дискуссии и оставлять свои предложения на официальной странице министерства в Facebook, или сбрасывать на почту Минздрава. Акцент – на комфорте пациентов и экономии времени врачей.

"Будет какой-то ограниченный набор этих справок, который обязателен. Речь о справках, нужных для предоставления куда-то. Часть из этого будет просто в электронной форме. Врачу не должен тратить тысячу часов времени для того, чтоб заполнять никому не нужную документацию, бумагу", – объяснил он.

Чиновники обещают, что уже в конце вопрос устаревших медицинских справок будет решен. Отмена ненужных бумаг не стоит ни копейки, а электронная форма обяжет врачей быть ответственными. Открытым остается вопрос, где будет храниться информация и кто будет иметь к ней доступ.

Напомним, ранее Министр социальной политики Юлия Соколовская предлагает провести реформу прожиточного минимума в Украине и отвязать от него более 150 видов социальных выплат и финансовых показателей. Она представила инициативу на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов 11 октября, сообщает пресс-служба министерства.

Напомним, что в Украине с 1 июля повысился прожиточный минимум для трудоспособных лиц до 2007 грн.

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