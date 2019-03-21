Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,85
УКР
Главная Больше  Новости политики

В Украине подписан меморандум в поддержку принятия закона об оружии

Сегодня, 17:37

Подписанты уверены, что давно пора принять закон "Об оружии", которым гражданам Украины будет предоставлено право на вооруженную защиту

В Украине подписан меморандум в поддержку принятия закона об оружии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3ae/ab3/5c93aeab3c065.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3ae/ab3/5c93aeab3c065.jpg Политика Подписанты уверены, что давно пора принять закон «Об оружии», которым гражданам Украины будет предоставлено право на вооруженную защиту

Лидер общественно-политического движения "Справедливость" Валентин Наливайченко и председатель наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин подписали Меморандум в поддержку принятия закона об оружии. Инициатива подписания Меморандума принадлежала Украинской ассоциации владельцев оружия и Движения владельцев оружия "Твой голос повлияет".

"Ваш голос повлиял. Сегодня важный день, вы получили поддержку на святое право украинцев на самооборону", – сказал Наливайченко после подписания Меморандума.

Он убежден: давно пора принять закон "Об оружии", которым гражданам Украины будет предоставлено право на вооруженную защиту, в том числе с помощью короткоствольного нарезного огнестрельного оружия.

"Закон, который будет определять четкие, но жесткие правила и условия получения, владения и распоряжения защитной оружием", – сказал политик.

Наливайченко подчеркнул, что добровольцы, защитники страны уже давно завоевали себе это право: "В 2014 году, еще в начале войны, вы – защитники и защитницы – от меня получали наградное оружие за достижения в боях. Но настало время, чтобы закон предоставил вам право владеть оружием, чтобы защищать себя и свои семьи. Пора в стране признать такую ​​справедливость для каждого гражданина".

Наливайченко также высказался за создание Добровольческой Армии, которая в мирное время может выполнять функции спасательной службы и муниципальной милиции.

В свою очередь председатель наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин подчеркнул, что речь не идет о свободном обороте оружия.

"Говорю вам ответственно, мы против свободного оборота. Мы – за законом урегулированный оборот оружия среди гражданского населения и право ним защищаться", – сказал он.

Учайкин также отметил, что Украина не единственная страна в Европе, которая не имеет собственного оружейного законодательства.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег закон, оружие, наливайченко, справедливость, меморандум

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине подписан меморандум в поддержку принятия закона об оружии". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Через шесть дней после теракта Новая Зеландия запретила штурмовые и полуавтоматические винтовки

Сегодня, 04:42

Запрет распространяется на все полуавтоматические и штурмовые винтовки военного образца в Новой Зеландии

"Солдаты" будущего по-украински: наши военные стартапы привлекают зарубежных заказчиков

16 марта, 07:19

Украинские военные разработки привлекают к себе внимание мировых оружейных гигантов

Украинка копала могилу для кота и наткнулась на клад

Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной

Гордон рассказал, откуда у Зеленского такой рейтинг

Исхудавшая Алла Пугачева напугала всех (фото)

Появилась новая Зайцева: снесла остановку, люди разлетались

Мэр Днепра сделал неожиданное заявление о Зеленском

Макаревич резко высказался о своих визитах в Украину

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Названа самая полезная для здоровья человека рыба

В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)
Загрузка...

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

19 марта, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Почему в Украине настолько дорогая еда: цены давно сравнимы с ЕС

19 марта, 07:19

Цены на ряд продуктов в Украине уже выше, чем за рубежом

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

19 марта, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Стали известны последние слова Юлии Началовой перед смертью

Хрущев «спихнул» Крым Украине: историк обнажил жестокую правду

"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения