В Украине подписан меморандум в поддержку принятия закона об оружии
Подписанты уверены, что давно пора принять закон "Об оружии", которым гражданам Украины будет предоставлено право на вооруженную защиту
Лидер общественно-политического движения "Справедливость" Валентин Наливайченко и председатель наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин подписали Меморандум в поддержку принятия закона об оружии. Инициатива подписания Меморандума принадлежала Украинской ассоциации владельцев оружия и Движения владельцев оружия "Твой голос повлияет".
"Ваш голос повлиял. Сегодня важный день, вы получили поддержку на святое право украинцев на самооборону", – сказал Наливайченко после подписания Меморандума.
Он убежден: давно пора принять закон "Об оружии", которым гражданам Украины будет предоставлено право на вооруженную защиту, в том числе с помощью короткоствольного нарезного огнестрельного оружия.
"Закон, который будет определять четкие, но жесткие правила и условия получения, владения и распоряжения защитной оружием", – сказал политик.
Наливайченко подчеркнул, что добровольцы, защитники страны уже давно завоевали себе это право: "В 2014 году, еще в начале войны, вы – защитники и защитницы – от меня получали наградное оружие за достижения в боях. Но настало время, чтобы закон предоставил вам право владеть оружием, чтобы защищать себя и свои семьи. Пора в стране признать такую справедливость для каждого гражданина".
Наливайченко также высказался за создание Добровольческой Армии, которая в мирное время может выполнять функции спасательной службы и муниципальной милиции.
В свою очередь председатель наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин подчеркнул, что речь не идет о свободном обороте оружия.
"Говорю вам ответственно, мы против свободного оборота. Мы – за законом урегулированный оборот оружия среди гражданского населения и право ним защищаться", – сказал он.
Учайкин также отметил, что Украина не единственная страна в Европе, которая не имеет собственного оружейного законодательства.
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