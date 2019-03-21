В Украине подписан меморандум в поддержку принятия закона об оружии

Подписанты уверены, что давно пора принять закон "Об оружии", которым гражданам Украины будет предоставлено право на вооруженную защиту

В Украине подписан меморандум в поддержку принятия закона об оружии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3ae/ab3/5c93aeab3c065.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3ae/ab3/5c93aeab3c065.jpg 2019-03-21T17:37:10+02:00 Политика Подписанты уверены, что давно пора принять закон «Об оружии», которым гражданам Украины будет предоставлено право на вооруженную защиту

Лидер общественно-политического движения "Справедливость" Валентин Наливайченко и председатель наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин подписали Меморандум в поддержку принятия закона об оружии. Инициатива подписания Меморандума принадлежала Украинской ассоциации владельцев оружия и Движения владельцев оружия "Твой голос повлияет".

"Ваш голос повлиял. Сегодня важный день, вы получили поддержку на святое право украинцев на самооборону", – сказал Наливайченко после подписания Меморандума.

Он убежден: давно пора принять закон "Об оружии", которым гражданам Украины будет предоставлено право на вооруженную защиту, в том числе с помощью короткоствольного нарезного огнестрельного оружия.

"Закон, который будет определять четкие, но жесткие правила и условия получения, владения и распоряжения защитной оружием", – сказал политик.

Наливайченко подчеркнул, что добровольцы, защитники страны уже давно завоевали себе это право: "В 2014 году, еще в начале войны, вы – защитники и защитницы – от меня получали наградное оружие за достижения в боях. Но настало время, чтобы закон предоставил вам право владеть оружием, чтобы защищать себя и свои семьи. Пора в стране признать такую ​​справедливость для каждого гражданина".

Наливайченко также высказался за создание Добровольческой Армии, которая в мирное время может выполнять функции спасательной службы и муниципальной милиции.

В свою очередь председатель наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин подчеркнул, что речь не идет о свободном обороте оружия.

"Говорю вам ответственно, мы против свободного оборота. Мы – за законом урегулированный оборот оружия среди гражданского населения и право ним защищаться", – сказал он.

Учайкин также отметил, что Украина не единственная страна в Европе, которая не имеет собственного оружейного законодательства.

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