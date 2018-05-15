В Украине раскрыли сеть подконтрольных России медиаструктур – СБУ

Правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации. Об этом в Facebook сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины. Сейчас проходят следственные действия", – написала она.

По данным "Интерфакс-Украина", следственные действия якобы проходят в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве, есть задержанный.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ установили, что специальные корреспонденты российских "Первого канала" и телеканала "Россия" были командированы в Киев для подготовки "тенденциозных сюжетов о праздновании в Украине "Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне". Оперативники спецслужбы задокументировали, что по замыслу российских пропагандистов отснятые Валентиной Соловьевой и Ольгой Юрьевой видеоматериалы планировалось использовать для "дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространению дезинформации среди населения". Журналистки были выдворены из Украины в Россию.

Ранее глава СБУ Василий Грицак сообщил, что РФ пыталась провести скрытую федерализацию нескольких регионов.