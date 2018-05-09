Двух журналисток российских каналов выдворили из Украины – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины установили, что специальные корреспонденты российских "Первого канала" и телеканала "Россия" были командированы в Киев для подготовки "тенденциозных сюжетов о праздновании в Украине "Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне", передает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что по замыслу российских пропагандистов отснятые Валентиной Соловьевой и Ольгой Юрьевой видеоматериалы планировалось использовать для "дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространению дезинформации среди населения".

"В рамках комплекса мероприятий по противодействию вмешательству страны-агрессора в отечественное медиа-пространство и локализации угроз в информационной сфере, в связи с тем, что деятельность российских пропагандисток вредит национальной безопасности Украины и ее суверенитету, территориальной целостности и конституционному строю 9 мая 2018 года Соловьеву принудительно возвращено в РФ, а Юрьеву – в Казахстан с запретом въезда в нашу страну сроком на три года", – сообщили в СБУ.

Украинская спецслужба напоминает, что согласно Указу Президента Украины №133 от 15 мая 2017 года к российским "Первому каналу" и "России" применены специальные ограничительные мероприятия по деятельности на территории Украины государства.

Напомним, в Украине в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который отмечается 9 мая, к обеспечению правопорядка будет привлечено более 17 тысяч правоохранителей. Кроме того, был создан координационный штаб для организации работы правоохранительных подразделений, а также были проведены учения работников ситуационных центров.

Ранее правоохранительные органы предупредили украинцев, что 8-9 мая не исключены провокации в Украине, однако силовики готовы их своевременно пресечь. Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что силовики начеку и на данный момент отрабатывают навыки по пресечению провокаций.

В свою очередь, украинские военные предупредили, что на Донбассе 9 мая может быть совсем "жарко".

"9 мая остается той датой, когда противник будет использовать все имеющиеся силы и средства, чтобы спровоцировать ситуацию – как на территории, где продолжается мирная жизнь, так и на линии соприкосновения. Мы готовы к любому развитию ситуации. Мы не позволим совершить то, что они будут пытаться сделать", – подчеркнул первый заместитель командующего Объединенными силами Валерий Залужный.