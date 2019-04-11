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В Украине заработал Высший антикоррупционный суд

Сегодня, 16:42

Отбор судей в новый суд продолжался семь месяцев при содействии международных партнеров

Скриншот
Скриншот.

Сегодня президент Украины Петр Порошенко назначил 38 судей Высшего антикоррупционного суда, среди которых оказались и судьи, и ученые, и адвокаты, сообщает пресс-служба главы государства.

"Долгожданное для нашей страны событие. Долгие три года мы шли к этому дню. С голосования в Верховной Раде за изменения в Конституцию относительно правосудия и новый закон о судоустройстве. Подчеркиваю, что именно тогда Украина приняла стратегическое решение – создать Антикоррупционный суд. Это было составной частью закона "О судоустройстве" – создать на прозрачном конкурсе и привлечь в его состав лучших юристов", – сказал он.

Порошенко отметил, что для отбора "антикоррупционных" судей к конкурсным процедурам были привлечены высококвалифицированные международные эксперты – бывшие судьи и прокуроры из Великобритании, Канады, Дании, Литвы, Македонии.

"Долгих семь месяцев шел этот отбор. Несколько сотен кандидатов – судей, ученых, адвокатов. Беспрецедентная и чрезвычайная прозрачность и публичность всех и каждой отдельно процедуры, беспрецедентная открытость … Сегодня мы, наконец, видим результат – 38 новых судей приступают к исполнению обязанностей в совершенно новом суде … Подписывая указы на назначение, я внимательно смотрел состав суда. Рад, что в суде будут работать и судьи, и ученые, и адвокаты", – подчеркнул президент.

Знаю, что для суда уже выделены соответствующие помещения. Суд еще не создан, но мы не должны тратить ни одного часа по скорейшего начала работы этого суда. Предприняты шаги по их оснащению.

Напомним, 7 июня 2018 года Верховная Рада Украины во втором чтении одобрила законопроект о Высшем антикоррупционном суде. Одним из главных положений законопроекта, на котором так настаивал Запад, было участие международных экспертов в назначении судей в Антикоррупционный суд.

В свою очередь в ЕС заявляли, что принятие закона о Высшем антикоррупционном суде в Украине отвечает международным обязательствам страны и интересам ее граждан и компаний и является весьма положительным событием.

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Тег Порошенко, судьи, антикоррупционный суд

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