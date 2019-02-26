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В Украину пустят военных НАТО: Рада приняла закон

Сегодня, 12:23

В 2019 году в Украине пройдет ряд многонациональных военных учений, в которых примут участие тысячи иностранцев

Фото: Сегодня
В Украину пустят военных НАТО: Рада приняла закон //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/513/836/5c75138365a7b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/513/836/5c75138365a7b.jpg Политика В 2019 году в Украине пройдет ряд многонациональных военных учений, в которых примут участие тысячи иностранцев

Верховная Рада приняла президентский законопроект №10067 о допуске в 2019 году иностранных военнослужащих на территорию Украины для участия в международных учениях. Соответствующее решение поддержали 263 народных депутатов.

Глава государства своим законопроектом предложил допустить иностранных военных на следующие учения:

  • Многонациональные учения по подготовке подразделений вооруженных сил для 10 тыс. украинских военнослужащих, до 1,5 тыс. – американских и 1,5 тыс. – из других стран-членов НАТО и стран-участниц программы "Партнерство ради мира". Проводиться они будут в Международном центре миротворчества и безопасности (МЦМБ) во Львовской области и прочих полигонах в течение года;
  • 25-дневные Rapid Trident 2019 (июнь-октябрь) для до 2,2 тыс. украинских военнослужащих, а также до тысячи военных из США и других стран-членов НАТО и стран-участниц программы "Партнерство ради мира". Они будут в МЦМБ;
  • 20-дневные Sea Breeze 2019 (июнь-сентябрь) для 1,75 тыс. украинских военнослужащих, и до тысячи из США из других стран-членов НАТО и стран-участниц программы "Партнерство ради мира". Они пройдут в акватории Черного моря, военных аэродромах и полигонах ВСУ, военно-морской базе "Пивдень", ряде посадочных площадок, международных аэропортах Одессы и Николаева, портах Одессы, Очакова и "Южном";
  • 10-дневные Riverine 2019 (с апреля по ноябрь) для до 200 украинских и до 200 румынских военнослужащих, которые пройдут в акваториях Черного моря и Дуная;
  • 14-дневные Maple Arch 2019 (июль- декабрь) для 100 украинских военнослужащих и до 350 военнослужащих от стран-членов НАТО и стран-участниц программы "Партнерство ради мира". Учения пройдут на полигонах ВСУ в Житомирской области;
  • 16-дневные Warrior Watcher 2019 (август-октябрь) на военных аэродромах и полигонах ВСУ в Николаевской области, в них примут участие до 80 украинских и до 300 британских военнослужащих.

Напомним, в сентябре прошлого года в учениях Rapid Trident-2018 принимали участие воинские подразделения 10 стран-членов НАТО и четыре страны-партнеры НАТО: Украина, США, Азербайджан, Болгария, Великобритания, Грузия, Дания, Канада, Литва, Молдова, Германия, Румыния, Польша, Турция. Также в маневрах принимают участие военнослужащие многонациональной Литовско-польско-украинской бригады. Было задействовано более 350 единиц техники и 2200 военнослужащих. Так, например, украинские бойцы учились отражать "широкомасштабное вторжение".

Немного ранее, в июле 2018-го, прошли учения Sea Breeze, в которых принимали участие военные 16 стран: Украины, США, Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Литвы, Молдовы, Норвегии, Румынии, Польши, Турции и Швеции. Смотрите впечатляющие фото и видео учений.

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Тег закон, Рада, военные, учения

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