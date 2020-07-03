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У Зеленского обсудили возможные кандидатуры нового главы НБУ

3 июля, 00:04

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Зеленский считает, что независимый Национальный банк - это залог макроэкономической стабильности государства

Президент Украины Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ после того как нынешний – Юрий Смолий написал заявление об уходе.

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Об этом сообщает сайт главы государства.

Состоялись встречи президента с заместителями главы Нацбанка, руководителями государственных и частных банков, а также руководством банковских организаций и учреждений.

Во время переговоров подробно обсуждалось состояние финансового сектора государства и возможное влияние на банковский рынок заявления Якова Смолия об отставке с должности главы НБУ.

Владимир Зеленский еще раз отметил преданность принципу независимости центрального банка и необходимости сохранения его институциональной способности.

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"Независимый Национальный банк – это залог макроэкономической стабильности государства и гарантия благосостояния украинцев. Поэтому я как президент буду отстаивать независимость НБУ любого руководства в качестве основы финансовой и макроэкономической стабильности нашего государства", – отметил Владимир Зеленский.

Также были обсуждены возможные кандидатуры нового главы НБУ.

Ранее сообщалось, что правление НБУ приняло решение остаться работать.

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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НБУ отставка банки кандидатура Владимир Зеленский Яков Смолий

Источник: Сегодня

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