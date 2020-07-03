У Зеленского обсудили возможные кандидатуры нового главы НБУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ после того как нынешний – Юрий Смолий написал заявление об уходе.
Об этом сообщает сайт главы государства.
Состоялись встречи президента с заместителями главы Нацбанка, руководителями государственных и частных банков, а также руководством банковских организаций и учреждений.
Во время переговоров подробно обсуждалось состояние финансового сектора государства и возможное влияние на банковский рынок заявления Якова Смолия об отставке с должности главы НБУ.
Владимир Зеленский еще раз отметил преданность принципу независимости центрального банка и необходимости сохранения его институциональной способности.
"Независимый Национальный банк – это залог макроэкономической стабильности государства и гарантия благосостояния украинцев. Поэтому я как президент буду отстаивать независимость НБУ любого руководства в качестве основы финансовой и макроэкономической стабильности нашего государства", – отметил Владимир Зеленский.
Также были обсуждены возможные кандидатуры нового главы НБУ.
Ранее сообщалось, что правление НБУ приняло решение остаться работать.
Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк