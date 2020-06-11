Вакарчук написал заявление о сложении депутатского мандата

Народный депутат от партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил о сложении депутатского мандата. Об этом он сообщил на встрече с журналистами на улице, перед Верховной Радой.

Он заявил, что написал соответствующее заявление.

"Считаю частично свою миссию выполненной. Мы привели прекрасную фракцию в парламент, которая только начинает свою жизнь… В моих планах большой образовательный проект, о котором расскажу позже. Хочу сказать, что сегодня зарегистрировал заявление о сложении полномочий народного депутата Украины, оно зарегистрировано и, надеюсь, в ближайшее время получит свое надлежащее рассмотрение. Хочу подчеркнуть, что это решение никоим образом не означает, что я прекращаю свою политическую деятельность или, не дай бог, прекращаю деятельность в партии "Голос". Мы были, есть и будем одной командой", – сказал Вакарчук.

Также он обратился к своим персональным хейтерам и врагам с очень простым месседжем.

"Вы можете продолжать безуспешно и бесперспективно лить свою информационную грязь на меня, если вам нравится. Я по-философски к этому отношусь. Но прекратите трогать мою партию. Поэтому план такой: я отхожу в сторону, вы со своим дерьмом со мной, а партия уверенно идет вперед", – резюмировал политик.

Видео: "Голос"

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Как сообщали новости "Сегодня", в марте Вакарчук покинул пост главы партии "Голос". Он считает, что в политику нужно приводить новых людей, и в партии решили избрать нового лидера. Им стала Кира Рудык.

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